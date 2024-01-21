21 января 2024

Больше половины свердловчан выбирают онлайн-шоппинг

Мегафон: свердловчане на 72% чаще совершают покупки в онлайн-магазинах в январе
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчане предпочитают заказывать вещи в интернете, чем ходить по магазинам Фото:

В Свердловской области в январе 2024 года на 72% вырос трафик онлайн-шопинга на популярных маркетплейсах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Мегафон».

«С начала января трафик на сайты популярных маркетплейсов вырос на 72%. Особым спросом стали пользоваться корейские сайты с косметикой, одеждой и бытовой техникой. Интерес к ним вырос на 25%», — говорится в сообщении.

Среди российских маркетплейсов наибольшей популярностью у свердловчан пользуется KazanExpress. Трафик на него в январе вырос более чем в два раза. Также на 86% повысился интерес к маркетплейсам Ozon и на 74% к Wildberries.

Жители Свердловской области активнее выбирают товары на мультибрендовых онлайн-платформах, чем на сайтах отдельных брендов одежды. Согласно анализу данных, например, интерес к онлайн-магазину Lamoda вырос на 86%.

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В Свердловской области в январе 2024 года на 72% вырос трафик онлайн-шопинга на популярных маркетплейсах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Мегафон». «С начала января трафик на сайты популярных маркетплейсов вырос на 72%. Особым спросом стали пользоваться корейские сайты с косметикой, одеждой и бытовой техникой. Интерес к ним вырос на 25%», — говорится в сообщении. Среди российских маркетплейсов наибольшей популярностью у свердловчан пользуется KazanExpress. Трафик на него в январе вырос более чем в два раза. Также на 86% повысился интерес к маркетплейсам Ozon и на 74% к Wildberries. Жители Свердловской области активнее выбирают товары на мультибрендовых онлайн-платформах, чем на сайтах отдельных брендов одежды. Согласно анализу данных, например, интерес к онлайн-магазину Lamoda вырос на 86%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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