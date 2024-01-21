Больше половины свердловчан выбирают онлайн-шоппинг

Мегафон: свердловчане на 72% чаще совершают покупки в онлайн-магазинах в январе

22 января 2024 в 12:58 Размер текста - 17 +

Свердловчане предпочитают заказывать вещи в интернете, чем ходить по магазинам Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Свердловской области в январе 2024 года на 72% вырос трафик онлайн-шопинга на популярных маркетплейсах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Мегафон». «С начала января трафик на сайты популярных маркетплейсов вырос на 72%. Особым спросом стали пользоваться корейские сайты с косметикой, одеждой и бытовой техникой. Интерес к ним вырос на 25%», — говорится в сообщении. Среди российских маркетплейсов наибольшей популярностью у свердловчан пользуется KazanExpress. Трафик на него в январе вырос более чем в два раза. Также на 86% повысился интерес к маркетплейсам Ozon и на 74% к Wildberries. Жители Свердловской области активнее выбирают товары на мультибрендовых онлайн-платформах, чем на сайтах отдельных брендов одежды. Согласно анализу данных, например, интерес к онлайн-магазину Lamoda вырос на 86%.

В Свердловской области в январе 2024 года на 72% вырос трафик онлайн-шопинга на популярных маркетплейсах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Мегафон». «С начала января трафик на сайты популярных маркетплейсов вырос на 72%. Особым спросом стали пользоваться корейские сайты с косметикой, одеждой и бытовой техникой. Интерес к ним вырос на 25%», — говорится в сообщении. Среди российских маркетплейсов наибольшей популярностью у свердловчан пользуется KazanExpress. Трафик на него в январе вырос более чем в два раза. Также на 86% повысился интерес к маркетплейсам Ozon и на 74% к Wildberries. Жители Свердловской области активнее выбирают товары на мультибрендовых онлайн-платформах, чем на сайтах отдельных брендов одежды. Согласно анализу данных, например, интерес к онлайн-магазину Lamoda вырос на 86%.