Пермяка, устроившего на трассе погоню с мечом, отправили в колонию

22 января 2024 в 19:10 Размер текста - 17 +

Приговор еще может быть обжалован Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нытве Пермского края суд вынес приговор по резонансному делу о смертельном ДТП. Виновник аварии, который после погони на внедорожнике за бывшей женой своего друга столкнулся с «Ладой Калиной», отправится в колонию-поселение. «Суд приговорил виновного к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на один год восемь месяцев. Кроме этого, с подсудимого в пользу родственников погибшего взыскана компенсация морального вреда в размере восьми млн рублей», — говорится на сайте прокураты Пермского края. Об истории с погоней URA.RU рассказывало ранее. Зимой 2022 года на трассе Очер-Пермь два мужчины на Toyota Highlander устроили погоню за машиной, в которой находилась бывшая жена одного из них со своим знакомым. Догнав пару, экс-супруг начал бить по автомобилю японским мечом — катаной. После нападения мужчины сорвались с места и, выехав на «встречку», столкнулись с «Ладой-Калиной», за рулем которой была 25-летняя девушка — она погибла. Как показало медосвидетельствование, водитель Toyota был пьян. На прениях прокурор просил суд приговорить подсудимого к девяти годам колонии строгого режима.

В Нытве Пермского края суд вынес приговор по резонансному делу о смертельном ДТП. Виновник аварии, который после погони на внедорожнике за бывшей женой своего друга столкнулся с «Ладой Калиной», отправится в колонию-поселение. «Суд приговорил виновного к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на один год восемь месяцев. Кроме этого, с подсудимого в пользу родственников погибшего взыскана компенсация морального вреда в размере восьми млн рублей», — говорится на сайте прокураты Пермского края. Об истории с погоней URA.RU рассказывало ранее. Зимой 2022 года на трассе Очер-Пермь два мужчины на Toyota Highlander устроили погоню за машиной, в которой находилась бывшая жена одного из них со своим знакомым. Догнав пару, экс-супруг начал бить по автомобилю японским мечом — катаной. После нападения мужчины сорвались с места и, выехав на «встречку», столкнулись с «Ладой-Калиной», за рулем которой была 25-летняя девушка — она погибла. Как показало медосвидетельствование, водитель Toyota был пьян. На прениях прокурор просил суд приговорить подсудимого к девяти годам колонии строгого режима.