Крысы оккупировали остановку в Екатеринбурге. Видео

24 января 2024 в 11:45 Размер текста - 17 +

Некоторых горожан пугает тесное соседство с грызунами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на улице Крауля горожане заметили семейство крыс, которые оккупировали остановку общественного транспорта Викулова. Читатели сняли грызунов на видео и поделились им с URA.RU. «Две огромных крысы облюбовали автобусную и троллейбусную остановку на перекрестке улиц Крауля и Викулова. Этот участок загажен людьми, убирается плохо, им есть там чем поживиться. Рядом стоит киоск с шаурмой, грызуны через дыру убегают туда. Большое количество горожан их не смущает, выходят регулярно даже в час пик», — рассказал читатель. На кадрах видно, что две крысы расположились на остановке, среди мешков с мусором, по соседству с голубями. Грызуны разделили с трапезу с птицами, которым кто-то из пассажиров насыпал зерна. После этого по очереди зверьки скрылись в дыре. Корреспондент передал информацию в администрацию Верх-Исетского района. Там ее приняли к сведению и пообещали разобраться в ситуации.

В Екатеринбурге на улице Крауля горожане заметили семейство крыс, которые оккупировали остановку общественного транспорта Викулова. Читатели сняли грызунов на видео и поделились им с URA.RU. «Две огромных крысы облюбовали автобусную и троллейбусную остановку на перекрестке улиц Крауля и Викулова. Этот участок загажен людьми, убирается плохо, им есть там чем поживиться. Рядом стоит киоск с шаурмой, грызуны через дыру убегают туда. Большое количество горожан их не смущает, выходят регулярно даже в час пик», — рассказал читатель. На кадрах видно, что две крысы расположились на остановке, среди мешков с мусором, по соседству с голубями. Грызуны разделили с трапезу с птицами, которым кто-то из пассажиров насыпал зерна. После этого по очереди зверьки скрылись в дыре. Корреспондент передал информацию в администрацию Верх-Исетского района. Там ее приняли к сведению и пообещали разобраться в ситуации.