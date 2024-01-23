23 января 2024

Крысы оккупировали остановку в Екатеринбурге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Крысы на помойке. Екатеринбург, вредители, крыса, грызуны
Некоторых горожан пугает тесное соседство с грызунами Фото:

В Екатеринбурге на улице Крауля горожане заметили семейство крыс, которые оккупировали остановку общественного транспорта Викулова. Читатели сняли грызунов на видео и поделились им с URA.RU.

«Две огромных крысы облюбовали автобусную и троллейбусную остановку на перекрестке улиц Крауля и Викулова. Этот участок загажен людьми, убирается плохо, им есть там чем поживиться. Рядом стоит киоск с шаурмой, грызуны через дыру убегают туда. Большое количество горожан их не смущает, выходят регулярно даже в час пик», — рассказал читатель.

На кадрах видно, что две крысы расположились на остановке, среди мешков с мусором, по соседству с голубями. Грызуны разделили с трапезу с птицами, которым кто-то из пассажиров насыпал зерна. После этого по очереди зверьки скрылись в дыре.

Корреспондент передал информацию в администрацию Верх-Исетского района. Там ее приняли к сведению и пообещали разобраться в ситуации.

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В Екатеринбурге на улице Крауля горожане заметили семейство крыс, которые оккупировали остановку общественного транспорта Викулова. Читатели сняли грызунов на видео и поделились им с URA.RU. «Две огромных крысы облюбовали автобусную и троллейбусную остановку на перекрестке улиц Крауля и Викулова. Этот участок загажен людьми, убирается плохо, им есть там чем поживиться. Рядом стоит киоск с шаурмой, грызуны через дыру убегают туда. Большое количество горожан их не смущает, выходят регулярно даже в час пик», — рассказал читатель. На кадрах видно, что две крысы расположились на остановке, среди мешков с мусором, по соседству с голубями. Грызуны разделили с трапезу с птицами, которым кто-то из пассажиров насыпал зерна. После этого по очереди зверьки скрылись в дыре. Корреспондент передал информацию в администрацию Верх-Исетского района. Там ее приняли к сведению и пообещали разобраться в ситуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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