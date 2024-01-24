Екатеринбуржцам покажут работы уральских импрессионистов и местного «Леонардо». Фото

В Екатеринбурге в «Главном проспекте» открылось три новых выставки

24 января 2024 в 18:10 Размер текста - 17 +

Обновленные залы уже ждут гостей Фото: Размик Закарян © URA.RU В «Главном проспекте» стартует новый выставочный сезон — проекта «Вдохновение мастеров». Для екатеринбуржцев открываются сразу три выставки — среди них уральские деятели искусств. На обновленные залы центра взглянуло URA.RU. Первая экспозиция, которая встретит гостей «Главного проспекта», посвящена «Мифологии сказок». Выставку посвятили юбилею Ольги Самосюк из Уфы, которая считается одним из лучших мастеров графики в мире. Посетителям центра представят ее 150 работ в технике офорта, акватинты и линогравюры. «Это уже вторая моя выставка в центре. Спасибо Олегу Андреевичу Гусеву (основатель „Главного проспекта“ — прим URA.RU), что он решил отметить мой юбилей, поэтому здесь собрали все, что находится в коллекции „Главного проспекта“», — рассказала Самосюк. Юбилею другого художника посвятят выставку «Берега мастера». Ее запускают в честь 90-летия Германа Метелева, которого иначе называют «уральским Леонардо». Гостям представят работы разных периодов творчества художника, здесь же будут показывать документальный фильм «Берега», снятый в жанре двойного портрета. Любителям экспрессионизма и импрессионизма придется по душе экспозиция с картинами уральских. Сергей Кияниц, один из участников этой экспозиции, рассказал журналистам, что последние два года творит в Санкт-Петербурге, но с удовольствием решил запустить свою выставку в «Главном проспекте». В одном зале он расположил свои работы по соседству с Александром Сухих, с которым познакомился еще когда, учился в училище имени Ивана Шадра в Екатеринбурге. Еще одним недавним культурным событием стало прибытие в Екатеринбург картин Ивана Айвазовского, Архипа Куинджи, Ильи Репина, Бориса Кустодиева и других художников. Их привезли из Пермской художественной галереи, которая переезжает в скором времени в новое здание. В течение года екатеринбуржцы могут убедиться в красоте произведений лично. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В «Главном проспекте» стартует новый выставочный сезон — проекта «Вдохновение мастеров». Для екатеринбуржцев открываются сразу три выставки — среди них уральские деятели искусств. На обновленные залы центра взглянуло URA.RU. Первая экспозиция, которая встретит гостей «Главного проспекта», посвящена «Мифологии сказок». Выставку посвятили юбилею Ольги Самосюк из Уфы, которая считается одним из лучших мастеров графики в мире. Посетителям центра представят ее 150 работ в технике офорта, акватинты и линогравюры. «Это уже вторая моя выставка в центре. Спасибо Олегу Андреевичу Гусеву (основатель „Главного проспекта“ — прим URA.RU), что он решил отметить мой юбилей, поэтому здесь собрали все, что находится в коллекции „Главного проспекта“», — рассказала Самосюк. Юбилею другого художника посвятят выставку «Берега мастера». Ее запускают в честь 90-летия Германа Метелева, которого иначе называют «уральским Леонардо». Гостям представят работы разных периодов творчества художника, здесь же будут показывать документальный фильм «Берега», снятый в жанре двойного портрета. Любителям экспрессионизма и импрессионизма придется по душе экспозиция с картинами уральских. Сергей Кияниц, один из участников этой экспозиции, рассказал журналистам, что последние два года творит в Санкт-Петербурге, но с удовольствием решил запустить свою выставку в «Главном проспекте». В одном зале он расположил свои работы по соседству с Александром Сухих, с которым познакомился еще когда, учился в училище имени Ивана Шадра в Екатеринбурге. Еще одним недавним культурным событием стало прибытие в Екатеринбург картин Ивана Айвазовского, Архипа Куинджи, Ильи Репина, Бориса Кустодиева и других художников. Их привезли из Пермской художественной галереи, которая переезжает в скором времени в новое здание. В течение года екатеринбуржцы могут убедиться в красоте произведений лично.