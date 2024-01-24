Исполняющая обязанности главы пермского минэка Татьяна Чуксина сменит статус

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Заседание челябинской городской думы. Челябинск, маникюр, чиновник, документы, женщина
Чиновница будет руководить ведомством в статусе министра Фото:

Глава министерства экономического развития и инвестиций Пермского края Татьяна Чуксина избавится от приставки «исполняющая обязанности». Она будет руководить ведомством в статусе министра.

«В министерстве экономического развития и инвестиций Пермского края подтвердили эту информацию. С 25 января Татьяна Чуксина избавится от приставки „и.о.“», — сообщил «Коммерсант-Пермь».

Татьяна Чуксина имеет экономическое и юридическое высшее образование и работает в региональном минэке на должности замминистра с 2020 года. После ухода с должности экс-руководителя ведомства Максима Колесникова, Чуксина временно возглавляла региональное минэкономразвития до назначения Эдуарда Соснина. Далее она работала в качестве его первого заместителя. После ухода Соснина в мэрию Перми, Татьяна Чуксина вновь стала исполнять обязанности министра.

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Глава министерства экономического развития и инвестиций Пермского края Татьяна Чуксина избавится от приставки «исполняющая обязанности». Она будет руководить ведомством в статусе министра. «В министерстве экономического развития и инвестиций Пермского края подтвердили эту информацию. С 25 января Татьяна Чуксина избавится от приставки „и.о.“», — сообщил «Коммерсант-Пермь». Татьяна Чуксина имеет экономическое и юридическое высшее образование и работает в региональном минэке на должности замминистра с 2020 года. После ухода с должности экс-руководителя ведомства Максима Колесникова, Чуксина временно возглавляла региональное минэкономразвития до назначения Эдуарда Соснина. Далее она работала в качестве его первого заместителя. После ухода Соснина в мэрию Перми, Татьяна Чуксина вновь стала исполнять обязанности министра.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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