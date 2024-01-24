Исполняющая обязанности главы пермского минэка Татьяна Чуксина сменит статус

24 января 2024 в 19:42 Размер текста - 17 +

Чиновница будет руководить ведомством в статусе министра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава министерства экономического развития и инвестиций Пермского края Татьяна Чуксина избавится от приставки «исполняющая обязанности». Она будет руководить ведомством в статусе министра. «В министерстве экономического развития и инвестиций Пермского края подтвердили эту информацию. С 25 января Татьяна Чуксина избавится от приставки „и.о.“», — сообщил «Коммерсант-Пермь». Татьяна Чуксина имеет экономическое и юридическое высшее образование и работает в региональном минэке на должности замминистра с 2020 года. После ухода с должности экс-руководителя ведомства Максима Колесникова, Чуксина временно возглавляла региональное минэкономразвития до назначения Эдуарда Соснина. Далее она работала в качестве его первого заместителя. После ухода Соснина в мэрию Перми, Татьяна Чуксина вновь стала исполнять обязанности министра.

Глава министерства экономического развития и инвестиций Пермского края Татьяна Чуксина избавится от приставки «исполняющая обязанности». Она будет руководить ведомством в статусе министра. «В министерстве экономического развития и инвестиций Пермского края подтвердили эту информацию. С 25 января Татьяна Чуксина избавится от приставки „и.о.“», — сообщил «Коммерсант-Пермь». Татьяна Чуксина имеет экономическое и юридическое высшее образование и работает в региональном минэке на должности замминистра с 2020 года. После ухода с должности экс-руководителя ведомства Максима Колесникова, Чуксина временно возглавляла региональное минэкономразвития до назначения Эдуарда Соснина. Далее она работала в качестве его первого заместителя. После ухода Соснина в мэрию Перми, Татьяна Чуксина вновь стала исполнять обязанности министра.