Исполняющая обязанности главы пермского минэка Татьяна Чуксина сменит статус

Глава министерства экономического развития и инвестиций Пермского края Татьяна Чуксина избавится от приставки «исполняющая обязанности». Она будет руководить ведомством в статусе министра.
«В министерстве экономического развития и инвестиций Пермского края подтвердили эту информацию. С 25 января Татьяна Чуксина избавится от приставки „и.о.“», — сообщил «Коммерсант-Пермь».
Татьяна Чуксина имеет экономическое и юридическое высшее образование и работает в региональном минэке на должности замминистра с 2020 года. После ухода с должности экс-руководителя ведомства Максима Колесникова, Чуксина временно возглавляла региональное минэкономразвития до назначения Эдуарда Соснина. Далее она работала в качестве его первого заместителя. После ухода Соснина в мэрию Перми, Татьяна Чуксина вновь стала исполнять обязанности министра.
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