Челябинская полиция помогла жителю Казахстана получить гражданство РФ

Вскоре семья русских из Казахстана получит гражданство РФ Фото: Илья Московец © URA.RU

Сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области помогли семье переселенцев из Казахстана, о котором подробно писал блогер Сергей Колясников (Zergulio), получить временное разрешение на проживание в России. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, вскоре семья получит гражданство РФ.

«У гражданина Казахстана, его супруги и ребенка сегодня в Управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области приняты документы на гражданство. Также граждане получили разрешение на временное проживание. Руководство главка будет контролировать ситуацию и дальше, чтобы оперативно разрешать все возникающие проблемы», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Сам же автор письма поблагодарил всех с оглаской истории. Он уточнил, что после того, как стало известно о случившемся, ему в личные сообщения написал заместитель главы областного главка Михаила Скокова, начальник полиции Игорь Белецкий. Он уточнил информацию и взял вопрос на контроль.

Все началось с публикации Колясниковым письма своего читателя. В нем он рассказал, что он жил в Казахстане. Но его исторической родиной был Челябинск. Однако при попытке вернуться с него потребовали кучу документов. Время ожидания растянулось на несколько месяцев. Автор письма недоумевал, почему иностранцы, даже не зная языка, спокойно получают гражданство, а ему и его семье, которая сделала все по правилам, приходится ждать своей очереди.