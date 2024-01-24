24 января 2024

На сбитом Ил-76 были летчики из Оренбургской области

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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, паслер денис
Летчики уводили самолет от столкновения с населенным пунктом, подчеркнул Паслер Фото:
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Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

Экипаж сбитого Ил-76 служил в оренбургском военно-транспортном полку. Об этом рассказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Он отметил, что решение пилотов увести самолет от населенного пункта является поступком настоящих героев.

«Сегодня киевский режим совершил очередной теракт, в результате которого погибли наши герои, летчики, служившие в оренбургском военно-транспортном полку. Экипаж самолета увел опасность от мирных граждан. Это поступок настоящих героев», — сообщил в своем telegram-канале Денис Паслер. Он также выразил слова соболезнования семьям погибших летчиков.

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. Он перевозил украинских военнопленных для обмена с киевской стороной. При этом в Главное управление разведки Минобороны Украины заявили, что не знали о нахождении борту их военнослужащих. URA.RU подробно рассказывало о произошедшем в своем материале.

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Экипаж сбитого Ил-76 служил в оренбургском военно-транспортном полку. Об этом рассказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Он отметил, что решение пилотов увести самолет от населенного пункта является поступком настоящих героев. «Сегодня киевский режим совершил очередной теракт, в результате которого погибли наши герои, летчики, служившие в оренбургском военно-транспортном полку. Экипаж самолета увел опасность от мирных граждан. Это поступок настоящих героев», — сообщил в своем telegram-канале Денис Паслер. Он также выразил слова соболезнования семьям погибших летчиков. Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. Он перевозил украинских военнопленных для обмена с киевской стороной. При этом в Главное управление разведки Минобороны Украины заявили, что не знали о нахождении борту их военнослужащих. URA.RU подробно рассказывало о произошедшем в своем материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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