На сбитом Ил-76 были летчики из Оренбургской области

24 января 2024 в 23:16 Размер текста - 17 +

Летчики уводили самолет от столкновения с населенным пунктом, подчеркнул Паслер Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области Экипаж сбитого Ил-76 служил в оренбургском военно-транспортном полку. Об этом рассказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Он отметил, что решение пилотов увести самолет от населенного пункта является поступком настоящих героев. «Сегодня киевский режим совершил очередной теракт, в результате которого погибли наши герои, летчики, служившие в оренбургском военно-транспортном полку. Экипаж самолета увел опасность от мирных граждан. Это поступок настоящих героев», — сообщил в своем telegram-канале Денис Паслер. Он также выразил слова соболезнования семьям погибших летчиков. Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. Он перевозил украинских военнопленных для обмена с киевской стороной. При этом в Главное управление разведки Минобороны Украины заявили, что не знали о нахождении борту их военнослужащих. URA.RU подробно рассказывало о произошедшем в своем материале.

Экипаж сбитого Ил-76 служил в оренбургском военно-транспортном полку. Об этом рассказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Он отметил, что решение пилотов увести самолет от населенного пункта является поступком настоящих героев. «Сегодня киевский режим совершил очередной теракт, в результате которого погибли наши герои, летчики, служившие в оренбургском военно-транспортном полку. Экипаж самолета увел опасность от мирных граждан. Это поступок настоящих героев», — сообщил в своем telegram-канале Денис Паслер. Он также выразил слова соболезнования семьям погибших летчиков. Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. Он перевозил украинских военнопленных для обмена с киевской стороной. При этом в Главное управление разведки Минобороны Украины заявили, что не знали о нахождении борту их военнослужащих. URA.RU подробно рассказывало о произошедшем в своем материале.