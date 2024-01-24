Суд в ХМАО продлил арест начальнику отдела Роспотребнадзора

Суд продлил арест на три месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Суд Пыть-Яха продлил арест начальнику управления Роспотребнадзора по Нефтеюганску, Нефтеюганскому району и Пыть-Яху Александру Щербакову на три месяца. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур.

«В деле Щербакова появились новые эпизоды получения взятки. Кроме этого, есть версия о вымогательстве вознаграждения бывшим руководителем отдела Роспотребнадзора. Учитывая новые данные, следователь вышел к суду с ходатайством продлить арест подозреваемому на три месяца», — сообщил собеседник.

В следственном управлении СК РФ по ХМАО подтвердили информацию о продлении ареста Щербакову. По данным следствия, обвиняемый требовал с руководителя одного из учреждений здравоохранения передачи ему взяток за беспрепятственное утверждение отчетов о выполнении государственного задания, а также за совершение других действий, входящих в его должностные обязанности. Сумма незаконно полученных денежных средств по указанным фактам составила не менее 125 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в коррупционном скандале начальника отдела Роспотребнадзора ХМАО Щербакова вскрылись новые эпизоды. Его заподозрили в вымогательстве взятки.