24 января 2024

Суд в ХМАО продлил арест начальнику отдела Роспотребнадзора

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения руководителю УКС Минину Игорю. Курган, судебное заседание, суд
Суд продлил арест на три месяца Фото:

Суд Пыть-Яха продлил арест начальнику управления Роспотребнадзора по Нефтеюганску, Нефтеюганскому району и Пыть-Яху Александру Щербакову на три месяца. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур.

«В деле Щербакова появились новые эпизоды получения взятки. Кроме этого, есть версия о вымогательстве вознаграждения бывшим руководителем отдела Роспотребнадзора. Учитывая новые данные, следователь вышел к суду с ходатайством продлить арест подозреваемому на три месяца», — сообщил собеседник.

В следственном управлении СК РФ по ХМАО подтвердили информацию о продлении ареста Щербакову. По данным следствия, обвиняемый требовал с руководителя одного из учреждений здравоохранения передачи ему взяток за беспрепятственное утверждение отчетов о выполнении государственного задания, а также за совершение других действий, входящих в его должностные обязанности. Сумма незаконно полученных денежных средств по указанным фактам составила не менее 125 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в коррупционном скандале начальника отдела Роспотребнадзора ХМАО Щербакова вскрылись новые эпизоды. Его заподозрили в вымогательстве взятки.

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Суд Пыть-Яха продлил арест начальнику управления Роспотребнадзора по Нефтеюганску, Нефтеюганскому району и Пыть-Яху Александру Щербакову на три месяца. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур. «В деле Щербакова появились новые эпизоды получения взятки. Кроме этого, есть версия о вымогательстве вознаграждения бывшим руководителем отдела Роспотребнадзора. Учитывая новые данные, следователь вышел к суду с ходатайством продлить арест подозреваемому на три месяца», — сообщил собеседник. В следственном управлении СК РФ по ХМАО подтвердили информацию о продлении ареста Щербакову. По данным следствия, обвиняемый требовал с руководителя одного из учреждений здравоохранения передачи ему взяток за беспрепятственное утверждение отчетов о выполнении государственного задания, а также за совершение других действий, входящих в его должностные обязанности. Сумма незаконно полученных денежных средств по указанным фактам составила не менее 125 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в коррупционном скандале начальника отдела Роспотребнадзора ХМАО Щербакова вскрылись новые эпизоды. Его заподозрили в вымогательстве взятки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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