Развлечения В Челябинске появилась йога со щенками корги. Видео 28 января 2024 в 22:54 Размер текста - 17 + Совместные с корги тренировки проводятся по строгим правилам Фото: Виталий Страхов © URA.RU В Челябинске местные предприниматели организовали занятия по йоге со щенками корги. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «В Челябинске открыли йогу со щенками корги… Автор идеи — местный предприниматель Леонид Григорьев, а точнее, его девушка», — указано в сообщении. Первые 20 минут проводится обычное занятие йогой, потом в зал на полчаса запускают щенков. Животные помогают улучшить навыки концентрации, глубже понять свои эмоции. Совместные с корги тренировки проводятся по строгим правилам — животных запрещается поднимать выше плеч, если собаке что-то не нравится, ее нужно поставить на пол. По словам управляющей центром собачьей йоги Полины Бочкаревой, одно занятие посещает от восьми до одиннадцати человек и от четырех до восьми щенков. «Возможно, также попробуем проводить занятия с собаками породы ньюфаундленд», — говорит Бочкарева. Посетительница занятия Софья назвала подобную практику интересной. «Необычная медитация. Пытаешься сфокусироваться на дыхании, видишь собак и испытываешь детскую радость», — отметила она. В Челябинске местные предприниматели организовали занятия по йоге со щенками корги. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «В Челябинске открыли йогу со щенками корги… Автор идеи — местный предприниматель Леонид Григорьев, а точнее, его девушка», — указано в сообщении. Первые 20 минут проводится обычное занятие йогой, потом в зал на полчаса запускают щенков. Животные помогают улучшить навыки концентрации, глубже понять свои эмоции. Совместные с корги тренировки проводятся по строгим правилам — животных запрещается поднимать выше плеч, если собаке что-то не нравится, ее нужно поставить на пол. По словам управляющей центром собачьей йоги Полины Бочкаревой, одно занятие посещает от восьми до одиннадцати человек и от четырех до восьми щенков. «Возможно, также попробуем проводить занятия с собаками породы ньюфаундленд», — говорит Бочкарева. Посетительница занятия Софья назвала подобную практику интересной. «Необычная медитация. Пытаешься сфокусироваться на дыхании, видишь собак и испытываешь детскую радость», — отметила она. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям