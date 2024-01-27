В Челябинске местные предприниматели организовали занятия по йоге со щенками корги. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«В Челябинске открыли йогу со щенками корги… Автор идеи — местный предприниматель Леонид Григорьев, а точнее, его девушка», — указано в сообщении.
Первые 20 минут проводится обычное занятие йогой, потом в зал на полчаса запускают щенков. Животные помогают улучшить навыки концентрации, глубже понять свои эмоции. Совместные с корги тренировки проводятся по строгим правилам — животных запрещается поднимать выше плеч, если собаке что-то не нравится, ее нужно поставить на пол.
По словам управляющей центром собачьей йоги Полины Бочкаревой, одно занятие посещает от восьми до одиннадцати человек и от четырех до восьми щенков. «Возможно, также попробуем проводить занятия с собаками породы ньюфаундленд», — говорит Бочкарева.
Посетительница занятия Софья назвала подобную практику интересной. «Необычная медитация. Пытаешься сфокусироваться на дыхании, видишь собак и испытываешь детскую радость», — отметила она.
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