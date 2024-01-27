27 января 2024
26 января 2024

В Челябинске появилась йога со щенками корги. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Хобби. Увлечения., собака, щенок, корги
Совместные с корги тренировки проводятся по строгим правилам Фото:

В Челябинске местные предприниматели организовали занятия по йоге со щенками корги. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«В Челябинске открыли йогу со щенками корги… Автор идеи — местный предприниматель Леонид Григорьев, а точнее, его девушка», — указано в сообщении.

Первые 20 минут проводится обычное занятие йогой, потом в зал на полчаса запускают щенков. Животные помогают улучшить навыки концентрации, глубже понять свои эмоции. Совместные с корги тренировки проводятся по строгим правилам — животных запрещается поднимать выше плеч, если собаке что-то не нравится, ее нужно поставить на пол.

По словам управляющей центром собачьей йоги Полины Бочкаревой, одно занятие посещает от восьми до одиннадцати человек и от четырех до восьми щенков. «Возможно, также попробуем проводить занятия с собаками породы ньюфаундленд», — говорит Бочкарева.

Посетительница занятия Софья назвала подобную практику интересной. «Необычная медитация. Пытаешься сфокусироваться на дыхании, видишь собак и испытываешь детскую радость», — отметила она.

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В Челябинске местные предприниматели организовали занятия по йоге со щенками корги. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «В Челябинске открыли йогу со щенками корги… Автор идеи — местный предприниматель Леонид Григорьев, а точнее, его девушка», — указано в сообщении. Первые 20 минут проводится обычное занятие йогой, потом в зал на полчаса запускают щенков. Животные помогают улучшить навыки концентрации, глубже понять свои эмоции. Совместные с корги тренировки проводятся по строгим правилам — животных запрещается поднимать выше плеч, если собаке что-то не нравится, ее нужно поставить на пол. По словам управляющей центром собачьей йоги Полины Бочкаревой, одно занятие посещает от восьми до одиннадцати человек и от четырех до восьми щенков. «Возможно, также попробуем проводить занятия с собаками породы ньюфаундленд», — говорит Бочкарева. Посетительница занятия Софья назвала подобную практику интересной. «Необычная медитация. Пытаешься сфокусироваться на дыхании, видишь собак и испытываешь детскую радость», — отметила она.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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