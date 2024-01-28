Бастрыкину доложат об уголовном деле по факту смерти ребенка в утробе челябинки

29 января 2024 в 12:32 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование смерти малыша Фото: Следственный комитет РФ Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела из-за смерти ребенка в утробе матери в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Челябинской области Петра Геннадьевича Решетникова доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточнили в пресс-службе СК РФ. В ведомстве добавили, что по данному факту расследуется уголовное дело о ненадлежащем оказании медицинской помощи. Ранее URA.RU сообщало о беременной челябинке, которая поступила в роддом 3 января на 41 неделе беременности. Несмотря на ухудшение результатов анализов, надлежащий осмотр пациентки не проводился и никаких мер со стороны персонала медучреждения не принималось. Позже, 9 января, у плода было установлено отсутствие сердцебиения, но женщине отказали в проведении кесарева сечения и ей пришлось рожать мертвого ребенка, что усугубило ее психологическое состояние.

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела из-за смерти ребенка в утробе матери в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Челябинской области Петра Геннадьевича Решетникова доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточнили в пресс-службе СК РФ. В ведомстве добавили, что по данному факту расследуется уголовное дело о ненадлежащем оказании медицинской помощи. Ранее URA.RU сообщало о беременной челябинке, которая поступила в роддом 3 января на 41 неделе беременности. Несмотря на ухудшение результатов анализов, надлежащий осмотр пациентки не проводился и никаких мер со стороны персонала медучреждения не принималось. Позже, 9 января, у плода было установлено отсутствие сердцебиения, но женщине отказали в проведении кесарева сечения и ей пришлось рожать мертвого ребенка, что усугубило ее психологическое состояние.