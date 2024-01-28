28 января 2024
27 января 2024

Бастрыкину доложат об уголовном деле по факту смерти ребенка в утробе челябинки

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование смерти малыша Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела из-за смерти ребенка в утробе матери в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Челябинской области Петра Геннадьевича Решетникова доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточнили в пресс-службе СК РФ.

В ведомстве добавили, что по данному факту расследуется уголовное дело о ненадлежащем оказании медицинской помощи. Ранее URA.RU сообщало о беременной челябинке, которая поступила в роддом 3 января на 41 неделе беременности. Несмотря на ухудшение результатов анализов, надлежащий осмотр пациентки не проводился и никаких мер со стороны персонала медучреждения не принималось. Позже, 9 января, у плода было установлено отсутствие сердцебиения, но женщине отказали в проведении кесарева сечения и ей пришлось рожать мертвого ребенка, что усугубило ее психологическое состояние.

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Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела из-за смерти ребенка в утробе матери в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Челябинской области Петра Геннадьевича Решетникова доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточнили в пресс-службе СК РФ. В ведомстве добавили, что по данному факту расследуется уголовное дело о ненадлежащем оказании медицинской помощи. Ранее URA.RU сообщало о беременной челябинке, которая поступила в роддом 3 января на 41 неделе беременности. Несмотря на ухудшение результатов анализов, надлежащий осмотр пациентки не проводился и никаких мер со стороны персонала медучреждения не принималось. Позже, 9 января, у плода было установлено отсутствие сердцебиения, но женщине отказали в проведении кесарева сечения и ей пришлось рожать мертвого ребенка, что усугубило ее психологическое состояние.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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