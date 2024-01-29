Суд между челябинским районом и женой депутата ЗСО Решетникова начнется заново

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Спор из-за земли между Лилией Решетниковой и администрацией Ашинского района вернули в суд первой инстанции Фото:

Тяжба администрации Ашинского района и Лилии Решетниковой, жены депутата заксобрания Челябинской области Александра Решетникова из-за земельного участка, заходит на новый круг. Такое решение принял 29 января арбитражный суд Уральского округа, следует из картотеки арбитражных дел.

«Отменить решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции полностью. Передать дело на новое рассмотрение», — говорится в решении суда, опубликованном на его сайте.

Власти муниципалитета подали иск в областной арбитраж в июне 2022 года. Администрация требовала признать ничтожным договор купли-продажи земельного участка возле трассы М-5 от 29 апреля 2021 года и вернуть землю в собственность района. Основанием для продажи участка «без торгов и по заниженной цене» стало наличие на нем «капитального строения площадью 12,5 кв. метра».

Однако в ходе проверки Контрольно-счетной палаты области оказалось, что здание не относится к недвижимому имуществу и не является капитальным. А в таком случае участок нужно выставлять на торги и, как минимум, он должен быть продан по кадастровой стоимости. На этом основании власти потребовали от суда исключить из ЕГРН запись о праве собственности Решетниковой на него, а силовики возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Однако два арбитражных суда последовательно отклонили заявление ашинской администрации. Теперь вышестоящая инстанция не согласилась уже с их решениями.

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Тяжба администрации Ашинского района и Лилии Решетниковой, жены депутата заксобрания Челябинской области Александра Решетникова из-за земельного участка, заходит на новый круг. Такое решение принял 29 января арбитражный суд Уральского округа, следует из картотеки арбитражных дел. «Отменить решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции полностью. Передать дело на новое рассмотрение», — говорится в решении суда, опубликованном на его сайте. Власти муниципалитета подали иск в областной арбитраж в июне 2022 года. Администрация требовала признать ничтожным договор купли-продажи земельного участка возле трассы М-5 от 29 апреля 2021 года и вернуть землю в собственность района. Основанием для продажи участка «без торгов и по заниженной цене» стало наличие на нем «капитального строения площадью 12,5 кв. метра». Однако в ходе проверки Контрольно-счетной палаты области оказалось, что здание не относится к недвижимому имуществу и не является капитальным. А в таком случае участок нужно выставлять на торги и, как минимум, он должен быть продан по кадастровой стоимости. На этом основании власти потребовали от суда исключить из ЕГРН запись о праве собственности Решетниковой на него, а силовики возбудили уголовное дело о мошенничестве. Однако два арбитражных суда последовательно отклонили заявление ашинской администрации. Теперь вышестоящая инстанция не согласилась уже с их решениями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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