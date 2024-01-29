Полиция устроила охоту на школьников в Екатеринбурге. Видео

Полицейские провели рейд на подростков в Екатеринбурге

29 января 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Всего во время рейдов к ответственности были привлечены 133 человека (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге полицейские привлекли к ответственности родителей десяти школьников, которые были в вечернее время на улице без сопровождения. Об этом сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Профилактические мероприятия в Екатеринбурге прошли с 26 по 28 января. <…> В ходе рейдов полицейские выявили десять несовершеннолетних, которые были в общественных местах в нарушение „комендантского часа“, после 22:00, без сопровождения взрослых. Службы ПДН разбираются, почему их родители допустили подобные нарушения», — пишет ведомство на официальном сайте. В рейдах участвовали полицейские из отделов №5, 6, 9, 10, 11, 12 и 13, включая наряды ППС, ГИБДД, ПДН и оперативные службы. Во время мероприятий было составлено 133 административных протокола, в том числе 34 — за распитие алкогольной продукции в запрещенных местах, 13 — за мелкое хулиганство, 76 — за нарушения ПДД.

В Екатеринбурге полицейские привлекли к ответственности родителей десяти школьников, которые были в вечернее время на улице без сопровождения. Об этом сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Профилактические мероприятия в Екатеринбурге прошли с 26 по 28 января. <…> В ходе рейдов полицейские выявили десять несовершеннолетних, которые были в общественных местах в нарушение „комендантского часа“, после 22:00, без сопровождения взрослых. Службы ПДН разбираются, почему их родители допустили подобные нарушения», — пишет ведомство на официальном сайте. В рейдах участвовали полицейские из отделов №5, 6, 9, 10, 11, 12 и 13, включая наряды ППС, ГИБДД, ПДН и оперативные службы. Во время мероприятий было составлено 133 административных протокола, в том числе 34 — за распитие алкогольной продукции в запрещенных местах, 13 — за мелкое хулиганство, 76 — за нарушения ПДД.