Полиция устроила охоту на школьников в Екатеринбурге. Видео

Полицейские провели рейд на подростков в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Филармония. Курган, полиция, мвд россии, наряд полиции
Всего во время рейдов к ответственности были привлечены 133 человека (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге полицейские привлекли к ответственности родителей десяти школьников, которые были в вечернее время на улице без сопровождения. Об этом сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

«Профилактические мероприятия в Екатеринбурге прошли с 26 по 28 января. <…> В ходе рейдов полицейские выявили десять несовершеннолетних, которые были в общественных местах в нарушение „комендантского часа“, после 22:00, без сопровождения взрослых. Службы ПДН разбираются, почему их родители допустили подобные нарушения», — пишет ведомство на официальном сайте.

В рейдах участвовали полицейские из отделов №5, 6, 9, 10, 11, 12 и 13, включая наряды ППС, ГИБДД, ПДН и оперативные службы. Во время мероприятий было составлено 133 административных протокола, в том числе 34 — за распитие алкогольной продукции в запрещенных местах, 13 — за мелкое хулиганство, 76 — за нарушения ПДД.

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В Екатеринбурге полицейские привлекли к ответственности родителей десяти школьников, которые были в вечернее время на улице без сопровождения. Об этом сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Профилактические мероприятия в Екатеринбурге прошли с 26 по 28 января. <…> В ходе рейдов полицейские выявили десять несовершеннолетних, которые были в общественных местах в нарушение „комендантского часа“, после 22:00, без сопровождения взрослых. Службы ПДН разбираются, почему их родители допустили подобные нарушения», — пишет ведомство на официальном сайте. В рейдах участвовали полицейские из отделов №5, 6, 9, 10, 11, 12 и 13, включая наряды ППС, ГИБДД, ПДН и оперативные службы. Во время мероприятий было составлено 133 административных протокола, в том числе 34 — за распитие алкогольной продукции в запрещенных местах, 13 — за мелкое хулиганство, 76 — за нарушения ПДД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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