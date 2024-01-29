Роспотребнадзор поможет пострадавшим детям отсудить деньги у кафе на Уралмаше

Сотрудники Роспотребнадзора помогут пострадавшим клиентам арт-кафе «Fest 12» на Уралмаше получить деньги за понесенный ущерб. Порядка 190 детей, которые отмечали в заведение Новый год, подхватили норовирус.
«Для этого гражданам нужно отнести на улицу Авангардная, 5 а, или отправить по электронной почте (mail_10@66.rospotrebnadzor.ru)», — говорится в сообщении Роспотребнадзора в официальном telegram-канале ведомства. Для подачи жалобы необходимо подготовить заявление иска о компенсации материального ущерба и морального вреда, медицинские документы, подтверждающие заболевание, и копии чеков на приобретение лекарств, назначенных врачом.
В Екатеринбурге ученики хореографического ансамбля «Клевер» подхватили норовирус в кафе FEST на Фестивальной, 12. После проверки в кафе были выявлены многочисленные нарушения. В частности, в общепите не были разработаны и внедрены программы по обеспечению безопасности при приготовлении пищи.
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