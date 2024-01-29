29 января 2024

Роспотребнадзор поможет пострадавшим детям отсудить деньги у кафе на Уралмаше

© Служба новостей «URA.RU»
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Прессконференция министра здравоохранения Пермского края. Пермь, роспотребнадзор
Роспотребнадзор поможет родителям заразившихся школьников получить моральный ущерб Фото:

Сотрудники Роспотребнадзора помогут пострадавшим клиентам арт-кафе «Fest 12» на Уралмаше получить деньги за понесенный ущерб. Порядка 190 детей, которые отмечали в заведение Новый год, подхватили норовирус.

«Для этого гражданам нужно отнести на улицу Авангардная, 5 а, или отправить по электронной почте (mail_10@66.rospotrebnadzor.ru)», — говорится в сообщении Роспотребнадзора в официальном telegram-канале ведомства. Для подачи жалобы необходимо подготовить заявление иска о компенсации материального ущерба и морального вреда, медицинские документы, подтверждающие заболевание, и копии чеков на приобретение лекарств, назначенных врачом.

В Екатеринбурге ученики хореографического ансамбля «Клевер» подхватили норовирус в кафе FEST на Фестивальной, 12. После проверки в кафе были выявлены многочисленные нарушения. В частности, в общепите не были разработаны и внедрены программы по обеспечению безопасности при приготовлении пищи.

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Сотрудники Роспотребнадзора помогут пострадавшим клиентам арт-кафе «Fest 12» на Уралмаше получить деньги за понесенный ущерб. Порядка 190 детей, которые отмечали в заведение Новый год, подхватили норовирус. «Для этого гражданам нужно отнести на улицу Авангардная, 5 а, или отправить по электронной почте (mail_10@66.rospotrebnadzor.ru)», — говорится в сообщении Роспотребнадзора в официальном telegram-канале ведомства. Для подачи жалобы необходимо подготовить заявление иска о компенсации материального ущерба и морального вреда, медицинские документы, подтверждающие заболевание, и копии чеков на приобретение лекарств, назначенных врачом. В Екатеринбурге ученики хореографического ансамбля «Клевер» подхватили норовирус в кафе FEST на Фестивальной, 12. После проверки в кафе были выявлены многочисленные нарушения. В частности, в общепите не были разработаны и внедрены программы по обеспечению безопасности при приготовлении пищи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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