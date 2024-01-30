В Екатеринбурге пропал Алексей Банных. С 23 января его местонахождение неизвестно. Мужчина нуждается в медицинской помощи, сообщили волонтеры отряда «ЛизаАлерт».
«Помогите найти человека! Пропал Банных Алексей Леонидович, 52 года (1971 г. р.) Ленинский район, города Екатеринбурга. С 23 января 2024 года его местонахождение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи», — написали волонтеры регионального отделения «ЛизаАлерт» в группе с соцсети «ВКонтакте».
Рост мужчины — 182 сантиметра, нормального телосложения. Глаза карие, волосы черные. Если вам известно местонахождение пропавшего, то сообщите по телефону 8 (800) 700 54 52 или 8 965 533 33 99 (Юлия).
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