Дебошир, из-за которого самолет сел в Перми, записал видео с извинениями

31 января 2024 в 20:28 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел 19 января Фото: Анна Майорова © URA.RU Дебошир с рейса Сургут — Москва, из-за которого самолет сел в Перми, записал видео с извинениями. Он обратился к пассажирам рейса, авиакомпании «Ютэйр» и членам экипажа. «Я совершил противоправные действия во время полета на борту самолета, что категорически запрещено. Я приношу свои извинения пассажирам и экипажу за свое поведение. Благодарю экипаж и пассажиров за оказанную мне первую медицинскую помощь», — сообщил мужчина в видео, которое опубликовали «Новости Перми». Также он призвал уважать труд членов экипажа и не повторять его поступки. Адвокат коллегии адвокатов ПК «Стратегия Права» Константин Орлов, который защищает мужчину, рассказал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело. Дебошир может получить наказание до пяти лет лишения свободы. Ранее URA.RU рассказало, что из-за 40-летнего пассажира в Перми посадили самолет, выполнявший рейс Сургут — Москва. Во время полета он высыпал мефедрон в стакан с водой и выпил содержимое. После этого разбил стакан, порезал себе руки и плевался в других пассажиров. Действиями дебошира заинтересовались следователи центрального МСУ на транспорте.

Дебошир с рейса Сургут — Москва, из-за которого самолет сел в Перми, записал видео с извинениями. Он обратился к пассажирам рейса, авиакомпании «Ютэйр» и членам экипажа. «Я совершил противоправные действия во время полета на борту самолета, что категорически запрещено. Я приношу свои извинения пассажирам и экипажу за свое поведение. Благодарю экипаж и пассажиров за оказанную мне первую медицинскую помощь», — сообщил мужчина в видео, которое опубликовали «Новости Перми». Также он призвал уважать труд членов экипажа и не повторять его поступки. Адвокат коллегии адвокатов ПК «Стратегия Права» Константин Орлов, который защищает мужчину, рассказал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело. Дебошир может получить наказание до пяти лет лишения свободы. Ранее URA.RU рассказало, что из-за 40-летнего пассажира в Перми посадили самолет, выполнявший рейс Сургут — Москва. Во время полета он высыпал мефедрон в стакан с водой и выпил содержимое. После этого разбил стакан, порезал себе руки и плевался в других пассажиров. Действиями дебошира заинтересовались следователи центрального МСУ на транспорте.