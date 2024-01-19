Дебошир рейса Сургут-Москва, из-за которого самолет сел в Перми был под мефедроном. Видео

Ирина Волк: у пассажира самолета, экстренно севшего в Перми, нашли наркотики

19 января 2024 в 16:31 Размер текста - 17 +

До приземления мужчина был привязан к креслу саомлета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU У пассажира самолета, летевшего из Сургута в Москву и экстренно приземлившегося в Перми обнаружили мефедрон. Мужчина принял наркотики прямо во время полета и стал неадекватно себя вести. Тогда экипаж привязал дебошира к креслу, а самолет посадили в ближайшем аэропорту. «Во время полета экипаж судна ограничил в движении пассажира, чтобы он не причинил себе вред. После приземления наряд полиции доставил дебошира в отдел полиции. В кармане его куртки и на полу самолета были найдены пакетики с мефедроном», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем telegram-канале. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Задержанным мужчиной является 40-летний мужчина. В его социальных сетях указано, что он работает в «Газпроме», а живет в Санкт-Петербурге. В ночь на 19 января он летел из Сургута в Москву. Во время полета он высыпал порошок в стакан с водой и выпил содержимое. После этого разбил стакан, порезал себе руки и плевался в других пассажиров. Действиями дебошира заинтересовались следователи центрального МСУТ на транспорте.

У пассажира самолета, летевшего из Сургута в Москву и экстренно приземлившегося в Перми обнаружили мефедрон. Мужчина принял наркотики прямо во время полета и стал неадекватно себя вести. Тогда экипаж привязал дебошира к креслу, а самолет посадили в ближайшем аэропорту. «Во время полета экипаж судна ограничил в движении пассажира, чтобы он не причинил себе вред. После приземления наряд полиции доставил дебошира в отдел полиции. В кармане его куртки и на полу самолета были найдены пакетики с мефедроном», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем telegram-канале. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Задержанным мужчиной является 40-летний мужчина. В его социальных сетях указано, что он работает в «Газпроме», а живет в Санкт-Петербурге. В ночь на 19 января он летел из Сургута в Москву. Во время полета он высыпал порошок в стакан с водой и выпил содержимое. После этого разбил стакан, порезал себе руки и плевался в других пассажиров. Действиями дебошира заинтересовались следователи центрального МСУТ на транспорте.