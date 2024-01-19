Дебошир, из-за которого в Перми экстренно сел самолет, плевался в пассажиров. Видео

Baza: дебошира из экстренно севшего в Перми самолета привязали к сиденью
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До приземления самолета пассажир был привязан к креслу Фото:

Буйного пассажира, который устроил дебош в самолете рейса Сургут — Москва, пришлось связать, чтобы он никого не покалечил. По предварительным данным, 40-летний пассажир во время полета употребил неизвестное вещество, после чего стал себя неадекватно вести и плеваться в пассажиров. Командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке в аэропорту Перми.

«По словам членов экипажа, 40-летний пассажир насыпал в стакан с водой некий порошок, после чего выпил содержимое. Позже мужчина разбил этот стакан, порезал себе руки и стал плеваться в пассажиров. Мужчину удалось усмирить и связать», — сообщает telegram-канал Baza. На опубликованном видео мужчина дергается и плюется. Его одежда испачкана кровью.

По данным telegram-канала, при осмотре у пассажира был обнаружен пакетик с неизвестным белым порошком. Мужчину доставили в наркологический диспансер для медосвидетельствования. В пресс-службе пермского отделения полиции на транспорте URA.RU сообщили, что в ближайшее время прокомментируют произошедшее. Также проверку проводят следователи из центрального МСУТ СКР.

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Буйного пассажира, который устроил дебош в самолете рейса Сургут — Москва, пришлось связать, чтобы он никого не покалечил. По предварительным данным, 40-летний пассажир во время полета употребил неизвестное вещество, после чего стал себя неадекватно вести и плеваться в пассажиров. Командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке в аэропорту Перми. «По словам членов экипажа, 40-летний пассажир насыпал в стакан с водой некий порошок, после чего выпил содержимое. Позже мужчина разбил этот стакан, порезал себе руки и стал плеваться в пассажиров. Мужчину удалось усмирить и связать», — сообщает telegram-канал Baza. На опубликованном видео мужчина дергается и плюется. Его одежда испачкана кровью. По данным telegram-канала, при осмотре у пассажира был обнаружен пакетик с неизвестным белым порошком. Мужчину доставили в наркологический диспансер для медосвидетельствования. В пресс-службе пермского отделения полиции на транспорте URA.RU сообщили, что в ближайшее время прокомментируют произошедшее. Также проверку проводят следователи из центрального МСУТ СКР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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