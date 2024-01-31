В Челябинске на вторичном рынке квартиру можно продать за 2,5 месяца. Инфографика

01 февраля 2024 в 13:06 Размер текста - 17 +

объем предложений на вторичном рынке в декабре 2023 снизился на 758 квартир Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске квартиры на вторичном рынке в декабре 2023 года в среднем можно продать за 75 дней. При этом средняя стоимость «квадрата» в двухкомнатной недвижимости в городе составляет 94 000 рублей, сообщается АН «Этажи». «В Челябинске средний срок экспозиции проданных в декабре 2023 года квартир составил два месяца 15 дней. За прошлый месяц объем предложения уменьшился на 758 квартир, на данный момент на рынке продается 1 400 квартир, цена квадратного метра — 94 000 рублей», — сообщили в пресс-службе. Также эксперты отметили, в декабре 2023 года относительно ноября количество предложений на вторичном рынке снизилось на 35,11%. При этом средняя цена однокомнатных квартир на вторичном рынке оказалась на уровне 102 914 рублей за квадратный метр. Это больше на 2 403 рубля, чем в ноябре 2023 года. Стоимость двухкомнатных квартир составила 93 400 рублей за квадратный метр, став больше на 3 400 рублей. Трехкомнатные квартиры в среднем подорожали до 87 900 рублей за квадратный метр, цена выросла на три тысячи рублей. Стоимость квадратного метра в многокомнатных квартирах поднялась на тысячу рублей за квадрат до 80 рублей. Динамика средней стоимости квартир на вторичном рынке в Челябинске в декабре 2023 года Скрин: АН «Этажи»

В Челябинске квартиры на вторичном рынке в декабре 2023 года в среднем можно продать за 75 дней. При этом средняя стоимость «квадрата» в двухкомнатной недвижимости в городе составляет 94 000 рублей, сообщается АН «Этажи». «В Челябинске средний срок экспозиции проданных в декабре 2023 года квартир составил два месяца 15 дней. За прошлый месяц объем предложения уменьшился на 758 квартир, на данный момент на рынке продается 1 400 квартир, цена квадратного метра — 94 000 рублей», — сообщили в пресс-службе. Также эксперты отметили, в декабре 2023 года относительно ноября количество предложений на вторичном рынке снизилось на 35,11%. При этом средняя цена однокомнатных квартир на вторичном рынке оказалась на уровне 102 914 рублей за квадратный метр. Это больше на 2 403 рубля, чем в ноябре 2023 года. Стоимость двухкомнатных квартир составила 93 400 рублей за квадратный метр, став больше на 3 400 рублей. Трехкомнатные квартиры в среднем подорожали до 87 900 рублей за квадратный метр, цена выросла на три тысячи рублей. Стоимость квадратного метра в многокомнатных квартирах поднялась на тысячу рублей за квадрат до 80 рублей.