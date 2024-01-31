Свердловский экс-участковый, рассказавший о могиле с 3 телами, сменил адвоката

01 февраля 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

Сейчас Юрий Золотко находится под домашним арестом Фото: Илья Московец © URA.RU Экс-участковый из Шали (Свердловская область) Юрий Золотко, который рассказал о могиле с тремя трупами и стал фигурантом уголовного дело, поменял адвоката. Информацию URA.RU подтвердила его супруга Кристина. Ранее интересы Золотко представлял государственный адвокат. Теперь же — защитник по соглашению. Называть ФИО нового адвоката, Кристина Золотко не стала. Повторно дозвониться до нее к моменту публикации новости не получилось. Уголовное дело Золотко теперь рассматривает Первоуральский городской суд. Шалинские судьи, как писало URA.RU в рубрике «Слухи», взяли самоотвод из-за резонанса, поднявшегося после первого заседания. «Процесс был отложен по ходатайству адвоката Золотко», — пояснили в Первоуральском суде. По данным агентства, защитник не ознакомился с материалами дела, потому что договор с ним был заключен в день суда (31 января — прим. URA.RU). В конце 2023 года Золотко публично рассказал о могиле с тремя трупами. Он обвинил начальство шалинской полиции в укрывательстве тел. В свердловском СК заявили, что информация Золотко не соответствует действительности. После этого экс-участковый стал фигурантом уголовного дела. Его обвинили в превышении должностных полномочий за эпизоды избиения троих людей. Следователь просил отправить Золотко в СИЗО, но суд поместил его под домашний арест. Судебное разбирательство продолжается. Подробнее — в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-участковый из Шали (Свердловская область) Юрий Золотко, который рассказал о могиле с тремя трупами и стал фигурантом уголовного дело, поменял адвоката. Информацию URA.RU подтвердила его супруга Кристина. Ранее интересы Золотко представлял государственный адвокат. Теперь же — защитник по соглашению. Называть ФИО нового адвоката, Кристина Золотко не стала. Повторно дозвониться до нее к моменту публикации новости не получилось. Уголовное дело Золотко теперь рассматривает Первоуральский городской суд. Шалинские судьи, как писало URA.RU в рубрике «Слухи», взяли самоотвод из-за резонанса, поднявшегося после первого заседания. «Процесс был отложен по ходатайству адвоката Золотко», — пояснили в Первоуральском суде. По данным агентства, защитник не ознакомился с материалами дела, потому что договор с ним был заключен в день суда (31 января — прим. URA.RU). В конце 2023 года Золотко публично рассказал о могиле с тремя трупами. Он обвинил начальство шалинской полиции в укрывательстве тел. В свердловском СК заявили, что информация Золотко не соответствует действительности. После этого экс-участковый стал фигурантом уголовного дела. Его обвинили в превышении должностных полномочий за эпизоды избиения троих людей. Следователь просил отправить Золотко в СИЗО, но суд поместил его под домашний арест. Судебное разбирательство продолжается. Подробнее — в сюжете URA.RU.