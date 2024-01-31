31 января 2024

Челябинца, убившего сожительницу и сжегшего ее труп, осудили на 12 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Следующие 12 лет мужчина проведет в колонии строгого режима Фото:

Златоустовский горсуд осудил местного жителя, который в мае прошлого года убил сожительницу, а после сжег ее труп. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, его отправили в колонию строгого режима на 12 лет.

«Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 43-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ („Убийство“). Суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Инцидент произошел в мае прошлого года. В ходе конфликта мужчина ударил сожительницу табуретом по голове, а после зарезал ее. На следующий день с целью скрыть следы преступления он вывез труп на свалку и поджег. В течение последующих шести месяцев он уверял родню, что женщина уехала в командировку.

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Златоустовский горсуд осудил местного жителя, который в мае прошлого года убил сожительницу, а после сжег ее труп. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, его отправили в колонию строгого режима на 12 лет. «Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 43-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ („Убийство“). Суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Инцидент произошел в мае прошлого года. В ходе конфликта мужчина ударил сожительницу табуретом по голове, а после зарезал ее. На следующий день с целью скрыть следы преступления он вывез труп на свалку и поджег. В течение последующих шести месяцев он уверял родню, что женщина уехала в командировку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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