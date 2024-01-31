Челябинца, убившего сожительницу и сжегшего ее труп, осудили на 12 лет

01 февраля 2024 в 15:03 Размер текста - 17 +

Следующие 12 лет мужчина проведет в колонии строгого режима Фото: Денис Моргунов © URA.RU Златоустовский горсуд осудил местного жителя, который в мае прошлого года убил сожительницу, а после сжег ее труп. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, его отправили в колонию строгого режима на 12 лет. «Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 43-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ („Убийство“). Суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Инцидент произошел в мае прошлого года. В ходе конфликта мужчина ударил сожительницу табуретом по голове, а после зарезал ее. На следующий день с целью скрыть следы преступления он вывез труп на свалку и поджег. В течение последующих шести месяцев он уверял родню, что женщина уехала в командировку.

Златоустовский горсуд осудил местного жителя, который в мае прошлого года убил сожительницу, а после сжег ее труп. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, его отправили в колонию строгого режима на 12 лет. «Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 43-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ („Убийство“). Суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Инцидент произошел в мае прошлого года. В ходе конфликта мужчина ударил сожительницу табуретом по голове, а после зарезал ее. На следующий день с целью скрыть следы преступления он вывез труп на свалку и поджег. В течение последующих шести месяцев он уверял родню, что женщина уехала в командировку.