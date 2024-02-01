В Екатеринбурге в здании УФМС задержали людей, оформлявших мигрантов незаконно

Сделку заключали прямо в УМФС Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В здании УФМС Кировского района Екатеринбурга задержали 15 человек, которых подозревают в том, что они помогали мигрантам незаконно получать документы. Об этом URA.RU рассказала адвокат Марина Ермакова.

«Речь идет не о сотрудниках УФМС, а о гражданских лицах, которые предлагали мигрантам помощь в оформлении фиктивных браков для скорейшего получения гражданства, а также в быстром получении российских документов. Средняя такса за документы или фиктивный брак — 70 тысяч рублей», — пояснила Ермакова. Она же уточнила, что передача денег происходила прямо в здании УФМС.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, подтвердил агентству начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых. Однако от подробных комментариев пока воздержался в интересах следствия.

Ранее следователи задерживали восемь человек, два их которых оказались сотрудницами правоохранительных органов. Они выдавали фиктивную регистрацию мигрантам и оформляли браки в обход закона.