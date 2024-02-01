Глава «Лукойла» пообещал Путину трудоустроить всех выпускников филиала пермского вуза в ХМАО

Все выпускники филиала пермского вуза в ХМАО будут трудоустроены в «Лукойле»

01 февраля 2024 в 20:49 Размер текста - 17 +

Глава «Лукойла» пообещал трудоустроить всех выпускников высокотехнологичного кампуса в Когалыме Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Все выпускники филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета в Когалыме будут трудоустроены в нефтяную компанию «Лукойл». Об этом заявил главный исполнительный директор компании Вадим Воробьев во время совещания по развитию сети современных кампусов с президентом РФ Владимиром Путиным, трансляция которого шла в эфире телеканала «Россия 24». «Все выпускники центра буду трудоустроены на наши производственные предприятия. Уважаемый Владимир Владимирович, это современное учебное заведение — вклад нашей компании в будущее отечественной энергетики и обеспечение технологического суверенитета», — сказал Вадим Воробьев. Оснащение центра выполнено на базе инфраструктуры «Лукойла» и включает в себя 40 научно-технических лабораторий. В нем созданы все условия для образования и комфортного проживания студентов, а среди преподавателей будут действующие сотрудники нефтяной компании. «Вы сказали, что все выпускники будут трудоустроены на наше предприятие. Это очень важно для ребят, для тех, кто приходит учиться, они знают, где они будут работать. Это одна из мировых компаний. Одна из тех компаний, которыми мы гордимся в России. Так что я желаю и вам успехов в подготовке кадров, и всем, кто учится, желаю успехов в будущей профессии», — резюмировал Путин. Ранее URA.RU сообщало, что Путин открыл филиал пермского вуза для нефтяников в ХМАО. В нем будет обучаться 1000 студентов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Все выпускники филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета в Когалыме будут трудоустроены в нефтяную компанию «Лукойл». Об этом заявил главный исполнительный директор компании Вадим Воробьев во время совещания по развитию сети современных кампусов с президентом РФ Владимиром Путиным, трансляция которого шла в эфире телеканала «Россия 24». «Все выпускники центра буду трудоустроены на наши производственные предприятия. Уважаемый Владимир Владимирович, это современное учебное заведение — вклад нашей компании в будущее отечественной энергетики и обеспечение технологического суверенитета», — сказал Вадим Воробьев. Оснащение центра выполнено на базе инфраструктуры «Лукойла» и включает в себя 40 научно-технических лабораторий. В нем созданы все условия для образования и комфортного проживания студентов, а среди преподавателей будут действующие сотрудники нефтяной компании. «Вы сказали, что все выпускники будут трудоустроены на наше предприятие. Это очень важно для ребят, для тех, кто приходит учиться, они знают, где они будут работать. Это одна из мировых компаний. Одна из тех компаний, которыми мы гордимся в России. Так что я желаю и вам успехов в подготовке кадров, и всем, кто учится, желаю успехов в будущей профессии», — резюмировал Путин. Ранее URA.RU сообщало, что Путин открыл филиал пермского вуза для нефтяников в ХМАО. В нем будет обучаться 1000 студентов.