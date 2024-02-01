01 февраля 2024

Врачи дают шанс свердловчанину, выпавшему из отеля в Хургаде

Свердловский турист Ширяев, выпавший из отеля в Хургаде, должен прийти в себя
© Служба новостей «URA.RU»
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Египет, отдых туристов, аквапарк, территория отеля
Пока туриста не могут транспортировать в Россию Фото:

Свердловский турист Иван Ширяев, выпавший с балкона в отеле Хургады, может прийти в себя. Об этом рассказали в генеральном консульстве РФ в Египте со ссылкой на местных врачей.

«Турист находится в госпитале, до сих пор без сознания. Врачи проводят терапию, дают позитивные прогнозы», — кратко пояснили дипломаты.

Иван Ширяев упал с балкона второго этажа отеля в Хургаде 10 дней назад. 61-летний мужчина отдыхал в Египте с женой и внуками. В роковой вечер он был трезв, вышел на лоджию освежиться, облокотился на невысокие перила и рухнул вниз. С тех пор турист находится в коме, за его жизнь борются египетские врачи.

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Свердловский турист Иван Ширяев, выпавший с балкона в отеле Хургады, может прийти в себя. Об этом рассказали в генеральном консульстве РФ в Египте со ссылкой на местных врачей. «Турист находится в госпитале, до сих пор без сознания. Врачи проводят терапию, дают позитивные прогнозы», — кратко пояснили дипломаты. Иван Ширяев упал с балкона второго этажа отеля в Хургаде 10 дней назад. 61-летний мужчина отдыхал в Египте с женой и внуками. В роковой вечер он был трезв, вышел на лоджию освежиться, облокотился на невысокие перила и рухнул вниз. С тех пор турист находится в коме, за его жизнь борются египетские врачи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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