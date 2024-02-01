Врачи дают шанс свердловчанину, выпавшему из отеля в Хургаде

Свердловский турист Ширяев, выпавший из отеля в Хургаде, должен прийти в себя

02 февраля 2024 в 13:42 Размер текста - 17 +

Пока туриста не могут транспортировать в Россию Фото: Нина Калинина © URA.RU Свердловский турист Иван Ширяев, выпавший с балкона в отеле Хургады, может прийти в себя. Об этом рассказали в генеральном консульстве РФ в Египте со ссылкой на местных врачей. «Турист находится в госпитале, до сих пор без сознания. Врачи проводят терапию, дают позитивные прогнозы», — кратко пояснили дипломаты. Иван Ширяев упал с балкона второго этажа отеля в Хургаде 10 дней назад. 61-летний мужчина отдыхал в Египте с женой и внуками. В роковой вечер он был трезв, вышел на лоджию освежиться, облокотился на невысокие перила и рухнул вниз. С тех пор турист находится в коме, за его жизнь борются египетские врачи.

Свердловский турист Иван Ширяев, выпавший с балкона в отеле Хургады, может прийти в себя. Об этом рассказали в генеральном консульстве РФ в Египте со ссылкой на местных врачей. «Турист находится в госпитале, до сих пор без сознания. Врачи проводят терапию, дают позитивные прогнозы», — кратко пояснили дипломаты. Иван Ширяев упал с балкона второго этажа отеля в Хургаде 10 дней назад. 61-летний мужчина отдыхал в Египте с женой и внуками. В роковой вечер он был трезв, вышел на лоджию освежиться, облокотился на невысокие перила и рухнул вниз. С тех пор турист находится в коме, за его жизнь борются египетские врачи.