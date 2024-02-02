Шойгу раскрыл потери ВСУ в 2024 году

Сергей Шойгу заявил, что за месяц ВСУ потеряли 23 тысячи человек
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Потери ВСУ в январе 2024 года составили более 23 тысяч человек. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.
«В результате комплексного огневого воздействия потери ВСУ за прошедший месяц превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными», — сказал Шойгу. Эти данные он озвучил на селектором совещании.
Ранее Шойгу сообщал потери ВСУ за 2023 год — 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения. При этом только при попытке наступления Украина потеряла свыше 90 тысяч человек.
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