Шойгу раскрыл потери ВСУ в 2024 году

Шойгу: потери ВСУ в 2024 году превысили 23 тысячи человек
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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, шойгу сергей, топ
Сергей Шойгу заявил, что за месяц ВСУ потеряли 23 тысячи человек Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Потери ВСУ в январе 2024 года составили более 23 тысяч человек. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

«В результате комплексного огневого воздействия потери ВСУ за прошедший месяц превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными», — сказал Шойгу. Эти данные он озвучил на селектором совещании.

Ранее Шойгу сообщал потери ВСУ за 2023 год — 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения. При этом только при попытке наступления Украина потеряла свыше 90 тысяч человек.

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Потери ВСУ в январе 2024 года составили более 23 тысяч человек. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу. «В результате комплексного огневого воздействия потери ВСУ за прошедший месяц превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными», — сказал Шойгу. Эти данные он озвучил на селектором совещании. Ранее Шойгу сообщал потери ВСУ за 2023 год — 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения. При этом только при попытке наступления Украина потеряла свыше 90 тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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