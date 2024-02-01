«Уральские авиалинии» запустили рейсы из Екатеринбурга в Пекин

02 февраля 2024 в 15:24 Размер текста - 17 +

Рейсы в Пекин будут выполнять по понедельникам, четвергам и воскресеньям Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Компания «Уральские авиалинии» с 11 марта запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Пекин. Информация об этом следует из расписания на сайте авиакомпании. Вылеты из столицы Урала будут выполняться по понедельникам, четвергам и воскресеньям. А обратно, согласно расписанию, — по средам, пятницам и воскресеньям. Стоимость билетов начинается от 22 тысяч рублей. Время в пути составит около шести часов. В ноябре 2023 года Росавиация передала разрешения на полеты авиакомпании «Уральские авиалинии» на другие компании. Чтобы снова летать по этим маршрутам, авиакомпания должна заключить договор с нынешним лизингодателем. Компания намерена вернуть изъятые допуски на международные рейсы.

Компания «Уральские авиалинии» с 11 марта запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Пекин. Информация об этом следует из расписания на сайте авиакомпании. Вылеты из столицы Урала будут выполняться по понедельникам, четвергам и воскресеньям. А обратно, согласно расписанию, — по средам, пятницам и воскресеньям. Стоимость билетов начинается от 22 тысяч рублей. Время в пути составит около шести часов. В ноябре 2023 года Росавиация передала разрешения на полеты авиакомпании «Уральские авиалинии» на другие компании. Чтобы снова летать по этим маршрутам, авиакомпания должна заключить договор с нынешним лизингодателем. Компания намерена вернуть изъятые допуски на международные рейсы.