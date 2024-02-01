«Уральские авиалинии» запустили рейсы из Екатеринбурга в Пекин

Компания «Уральские авиалинии» с 11 марта запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Пекин. Информация об этом следует из расписания на сайте авиакомпании.
Вылеты из столицы Урала будут выполняться по понедельникам, четвергам и воскресеньям. А обратно, согласно расписанию, — по средам, пятницам и воскресеньям. Стоимость билетов начинается от 22 тысяч рублей. Время в пути составит около шести часов.
В ноябре 2023 года Росавиация передала разрешения на полеты авиакомпании «Уральские авиалинии» на другие компании. Чтобы снова летать по этим маршрутам, авиакомпания должна заключить договор с нынешним лизингодателем. Компания намерена вернуть изъятые допуски на международные рейсы.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.