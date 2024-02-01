01 февраля 2024

«Уральские авиалинии» запустили рейсы из Екатеринбурга в Пекин

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
Рейсы в Пекин будут выполнять по понедельникам, четвергам и воскресеньям Фото:

Компания «Уральские авиалинии» с 11 марта запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Пекин. Информация об этом следует из расписания на сайте авиакомпании.

Вылеты из столицы Урала будут выполняться по понедельникам, четвергам и воскресеньям. А обратно, согласно расписанию, — по средам, пятницам и воскресеньям. Стоимость билетов начинается от 22 тысяч рублей. Время в пути составит около шести часов.

В ноябре 2023 года Росавиация передала разрешения на полеты авиакомпании «Уральские авиалинии» на другие компании. Чтобы снова летать по этим маршрутам, авиакомпания должна заключить договор с нынешним лизингодателем. Компания намерена вернуть изъятые допуски на международные рейсы.

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Компания «Уральские авиалинии» с 11 марта запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Пекин. Информация об этом следует из расписания на сайте авиакомпании. Вылеты из столицы Урала будут выполняться по понедельникам, четвергам и воскресеньям. А обратно, согласно расписанию, — по средам, пятницам и воскресеньям. Стоимость билетов начинается от 22 тысяч рублей. Время в пути составит около шести часов. В ноябре 2023 года Росавиация передала разрешения на полеты авиакомпании «Уральские авиалинии» на другие компании. Чтобы снова летать по этим маршрутам, авиакомпания должна заключить договор с нынешним лизингодателем. Компания намерена вернуть изъятые допуски на международные рейсы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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