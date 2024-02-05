05 февраля 2024

В Екатеринбурге хулиганы бросали с балкона гантели и банки на машины и людей. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие опорного пункта полиции. Челябинск, силовики, полиция
Жильцы дома несколько раз обращались в полицию Фото:

В Екатеринбурге на бульваре Петра Кожемяко, 16 (Широкая Речка) хулиганы кидали с балкона стеклянные банки и гантели на припаркованные машины и проходящих мимо людей. Информация об этом появилась в СМИ.

«На Широкой речке летают соления и гантели по людям и машинам. Бульвар Петра Кожемяко, 16. Будьте осторожны», — пишет telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург».

Жильцы дома из-за этого несколько раз обращались в полицию, однако помощи не дождались, пишет E1.RU. Отмечается, что, скорее всего, хулиганят дети.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД Екатеринбурга. Ответ ожидается.

Фото:
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на бульваре Петра Кожемяко, 16 (Широкая Речка) хулиганы кидали с балкона стеклянные банки и гантели на припаркованные машины и проходящих мимо людей. Информация об этом появилась в СМИ. «На Широкой речке летают соления и гантели по людям и машинам. Бульвар Петра Кожемяко, 16. Будьте осторожны», — пишет telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург». Жильцы дома из-за этого несколько раз обращались в полицию, однако помощи не дождались, пишет E1.RU. Отмечается, что, скорее всего, хулиганят дети. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД Екатеринбурга. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...