Жильцы дома несколько раз обращались в полицию
В Екатеринбурге на бульваре Петра Кожемяко, 16 (Широкая Речка) хулиганы кидали с балкона стеклянные банки и гантели на припаркованные машины и проходящих мимо людей. Информация об этом появилась в СМИ.
«На Широкой речке летают соления и гантели по людям и машинам. Бульвар Петра Кожемяко, 16. Будьте осторожны», — пишет telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург».
Жильцы дома из-за этого несколько раз обращались в полицию, однако помощи не дождались, пишет E1.RU. Отмечается, что, скорее всего, хулиганят дети.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД Екатеринбурга. Ответ ожидается.
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