Спикер челябинского заксобрания Гербер станет донором костного мозга. Фото

06 февраля 2024 в 16:20 Размер текста - 17 +

Олег Гербер заявил, что сдача крови — нужная акция Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Председатель Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер сдал кровь для включения в базу данных доноров костного мозга. К акции также присоединился председатель комитета ЗСО по экономической политике и предпринимательству Евгений Илле. Процедуру по сдаче крови и включению ее компонентов в федеральный регистр доноров костного мозга депутаты провели 6 февраля на базе областной станции переливания крови, сообщили в пресс-службе заксобрания. «Важная задача на сегодняшний день — расширение российского регистра доноров костного мозга. Это позволит быстрее находить доноров-добровольцев по всей стране, что крайне важно для лечения редких заболеваний, когда нельзя терять ни минуты. Мы, не раздумывая, решили поддержать эту нужную акцию. Убежден, что нашему примеру последуют другие коллеги-депутаты», — подчеркнул Гербер. Донорство костного мозга заключается в том, что человек предоставляет небольшую часть клеток своего костного мозга для пересадки больному человеку. Быть донором костного мозга — это абсолютно безопасно и практически безболезненно. Для того, чтобы взять материал, у донора не забирают костный мозг как таковой, а собирают его кроветворные клетки из крови. В Челябинской области регистр существует с 2007 года. С этого времени донорами стали 48 жителей региона, а включено в регистр более пяти тысяч человек. В 2022 году региональный регистр присоединился к Федеральному регистру. Закон, предусматривающий создание федерального регистра доноров костного мозга, подписал президент России Владимир Путин. Для того, чтобы вступить в регистр, необходимо заполнить заявку на портале госуслуг, приехать на станцию переливания крови в удобное назначенное время, сдать дополнительную пробирку (три миллилитра) крови. Эту пробирку направят на типирование, после чего внесут данные в общую базу. Шанс, что костный мозг человека найдет применение в лечении больного невелик, он составляет один к тысяче. Однако если это случится, у донора появится шанс спасти чью-то жизнь. Олег Гербер сдал кровь для включения в регистр доноров костного мозга Фото: Пресс-служба ЗСО Депутат Евгений Илле также стал потенциальным донором Фото: Пресс-служба ЗСО Депутаты сфотографировались с главврачом областной станции переливания крови Анатолием Крохиным Фото: Пресс-служба ЗСО Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Председатель Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер сдал кровь для включения в базу данных доноров костного мозга. К акции также присоединился председатель комитета ЗСО по экономической политике и предпринимательству Евгений Илле. Процедуру по сдаче крови и включению ее компонентов в федеральный регистр доноров костного мозга депутаты провели 6 февраля на базе областной станции переливания крови, сообщили в пресс-службе заксобрания. «Важная задача на сегодняшний день — расширение российского регистра доноров костного мозга. Это позволит быстрее находить доноров-добровольцев по всей стране, что крайне важно для лечения редких заболеваний, когда нельзя терять ни минуты. Мы, не раздумывая, решили поддержать эту нужную акцию. Убежден, что нашему примеру последуют другие коллеги-депутаты», — подчеркнул Гербер. Донорство костного мозга заключается в том, что человек предоставляет небольшую часть клеток своего костного мозга для пересадки больному человеку. Быть донором костного мозга — это абсолютно безопасно и практически безболезненно. Для того, чтобы взять материал, у донора не забирают костный мозг как таковой, а собирают его кроветворные клетки из крови. В Челябинской области регистр существует с 2007 года. С этого времени донорами стали 48 жителей региона, а включено в регистр более пяти тысяч человек. В 2022 году региональный регистр присоединился к Федеральному регистру. Закон, предусматривающий создание федерального регистра доноров костного мозга, подписал президент России Владимир Путин. Для того, чтобы вступить в регистр, необходимо заполнить заявку на портале госуслуг, приехать на станцию переливания крови в удобное назначенное время, сдать дополнительную пробирку (три миллилитра) крови. Эту пробирку направят на типирование, после чего внесут данные в общую базу. Шанс, что костный мозг человека найдет применение в лечении больного невелик, он составляет один к тысяче. Однако если это случится, у донора появится шанс спасти чью-то жизнь.