Встреча единороссов закончилась ссорой депутата с мэром Екатеринбурга

06 февраля 2024 в 17:47 Размер текста - 17 +

Прежде, говорят, Колесников в общении с Алексеем Орловым (на фото) был сдержаннее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Во фракции «Единой России» в новой думе Екатеринбурга первый конфликт. Утром 6 февраля депутаты громко спорили из-за — как казалось, пустяковых — вопросов: новых правил проведения публичных слушаний и формирования Общественной палаты (ОП). Мэр Алексей Орлов, по данным URA.RU, в какой-то момент попытался вмешаться, и это привело к перепалке. Часть депутатов возмутило, что отныне участвовать в публичных слушаниях — например, подавать свои предложения — можно будет через Госуслуги. «[Руководитель фракции ЕР Алексей] Вихарев предложил не принимать поправки в таком виде, так как складывается угроза различных провокаций, хаоса. Его поддержали [депутат Александр] Колесников и [депутат Владимир] Крицкий», — передал участник встречи. По его словам, Орлов же, напротив, заявил, что никаких рисков не видит. В итоге 18 человек выступили за поправки, двое против и двое воздержались. Впоследствии их утвердила и вся дума. А в предложенном к рассмотрению списке кандидатов в ОП Колесникова возмутила несменяемость: 10 из 11 человек уже были в предыдущем созыве. Депутат Дмитрий Сергин — руководитель профильной думской комиссии по местному самоуправлению — попытался объяснить, что прошло рейтинговое голосование, и оспаривать его результаты нецелесообразно. Новость по теме В думе Екатеринбурга меняется руководство: назначают экс-главу ЗАГСа «Колесников в ответ стал жестко высказывать Сергину и [председателю ОП, ректору УрГЭУ Якову] Силину. Орлов решил это остановить, но услышал от эмоционального Колесникова что-то в духе „как хочу, так и разговариваю“. В общем, поругались», — передал второй свидетель. На самом заседании, несмотря на положительное решение фракции, Колесников воздержался. В кулуарах думы сейчас обсуждается версия, согласно которой Колесников оспаривал список потому, что там не оказались люди, которых продвигал он и его товарищи. И Сергину, чья комиссия рассматривала оба вопроса, якобы решили отомстить: заблокировать и изменение правил публичных слушаний, и предложенный список потенциальных членов Общественной палаты. Это показало бы всей фракции несостоятельность Сергина как руководителя. Третий источник убежден, что этот конфликт — начало большого противостояния. «В предыдущем созыве была группа, которая контролировала большинство голосов. Но выборы она проиграла. Сейчас ее место пытается занять другая группа — причем делает это настойчиво, по всем фронтам. И многих депутатов это напрягает. Так что после президентских выборов мы увидим еще много интересного», — анонсировал собеседник. В то время как четвертый источник видит в интриге с неизменным составом Общественной палаты след опального экс-вице-губернатора Владимира Тунгусова. Якобы Сергин и Силин, давние его товарищи, «гнут линию по созданию фундамента для будущих выборов в гордуму из членов „понятной“ Общественной палаты». «Поэтому и решили, никого не представлять на общее обозрение, и в упрощенной процедуре выбрать всех нахрапом», — считает источник. Александру Колесникову направлена просьба о комментарии. Ответ пока не пришел. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Во фракции «Единой России» в новой думе Екатеринбурга первый конфликт. Утром 6 февраля депутаты громко спорили из-за — как казалось, пустяковых — вопросов: новых правил проведения публичных слушаний и формирования Общественной палаты (ОП). Мэр Алексей Орлов, по данным URA.RU, в какой-то момент попытался вмешаться, и это привело к перепалке. Часть депутатов возмутило, что отныне участвовать в публичных слушаниях — например, подавать свои предложения — можно будет через Госуслуги. «[Руководитель фракции ЕР Алексей] Вихарев предложил не принимать поправки в таком виде, так как складывается угроза различных провокаций, хаоса. Его поддержали [депутат Александр] Колесников и [депутат Владимир] Крицкий», — передал участник встречи. По его словам, Орлов же, напротив, заявил, что никаких рисков не видит. В итоге 18 человек выступили за поправки, двое против и двое воздержались. Впоследствии их утвердила и вся дума. А в предложенном к рассмотрению списке кандидатов в ОП Колесникова возмутила несменяемость: 10 из 11 человек уже были в предыдущем созыве. Депутат Дмитрий Сергин — руководитель профильной думской комиссии по местному самоуправлению — попытался объяснить, что прошло рейтинговое голосование, и оспаривать его результаты нецелесообразно. «Колесников в ответ стал жестко высказывать Сергину и [председателю ОП, ректору УрГЭУ Якову] Силину. Орлов решил это остановить, но услышал от эмоционального Колесникова что-то в духе „как хочу, так и разговариваю“. В общем, поругались», — передал второй свидетель. На самом заседании, несмотря на положительное решение фракции, Колесников воздержался. В кулуарах думы сейчас обсуждается версия, согласно которой Колесников оспаривал список потому, что там не оказались люди, которых продвигал он и его товарищи. И Сергину, чья комиссия рассматривала оба вопроса, якобы решили отомстить: заблокировать и изменение правил публичных слушаний, и предложенный список потенциальных членов Общественной палаты. Это показало бы всей фракции несостоятельность Сергина как руководителя. Третий источник убежден, что этот конфликт — начало большого противостояния. «В предыдущем созыве была группа, которая контролировала большинство голосов. Но выборы она проиграла. Сейчас ее место пытается занять другая группа — причем делает это настойчиво, по всем фронтам. И многих депутатов это напрягает. Так что после президентских выборов мы увидим еще много интересного», — анонсировал собеседник. В то время как четвертый источник видит в интриге с неизменным составом Общественной палаты след опального экс-вице-губернатора Владимира Тунгусова. Якобы Сергин и Силин, давние его товарищи, «гнут линию по созданию фундамента для будущих выборов в гордуму из членов „понятной“ Общественной палаты». «Поэтому и решили, никого не представлять на общее обозрение, и в упрощенной процедуре выбрать всех нахрапом», — считает источник. Александру Колесникову направлена просьба о комментарии. Ответ пока не пришел.