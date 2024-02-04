В думе Екатеринбурга меняется руководство: назначают экс-главу ЗАГСа

05 февраля 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

Анна Гурарий (на фото) согласовала с Алексеем Орловым кандидатуру Белоблоцкой еще в декабре Фото: Илья Московец © URA.RU В думе Екатеринбурга меняется руководитель аппарата — ключевое лицо. В ближайшее время эту должность займет политический замглавы Железнодорожного района Лилия Белоблоцкая, рассказали URA.RU три источника в муниципальной власти. По словам одного из собеседников, Белоблоцкая приступит к новым обязанностям 9 февраля. Пока еще действующий глава аппарата Алексей Ситник в этот же день сменит ее в префектуре. «В конце января [спикер думы Анна] Гурарий решилась-таки поговорить с ним, он согласился на бесконфликтный уход», — передал инсайдер. Получить комментарии Ситника, Белоблоцкой и Гурарий к моменту публикации не удалось. О готовящейся перестановке URA.RU рассказывало еще в начале января. Тогда и сейчас обсуждаются сразу несколько — не исключающих друг друга — версий. Согласно первой, отставку Ситника инициировали администрация и, вероятно, фракция УГМК, которая хотела бы видеть на этом месте своего человека (как и другие представленные в думе, но менее активные в этом вопросе, кланы). По другой версии, инициатива принадлежит спикеру думы Анне Гурарий, назначенной в октябре 2023-го: она якобы не сработалась с Ситником. А согласно третьей версии, Гурарий видела, что мэрия или какая-то из групп влияния пытается сменить руководителя аппарата, поставить на это место своего человека (чтобы потом манипулировать ею), и оперативно согласовала кандидатуру Белоблоцкой, с которой давно знакома лично, с мэром Алексеем Орловым. Статья по теме Из думы Екатеринбурга увольняют хранителя тайн пяти спикеров Биография у Лилии Белоблоцкой необычная. В 1987—2016 годах она работала в системе ЗАГС, трудилась сначала в Ленинском районе, а в 2003-м стала руководителем ЗАГСа в Железнодорожном. Белоблоцкая провела реконструкцию здания и запустила проект «Майский вальс», который впоследствии взяла на вооружение «Единая Россия». В 2014-м чиновница возглавила общественный совет партпроекта «Крепкая семья». В статусе замглавы ЖД-района Белоблоцкая работала с 2016 года. За это время она провела на территории пять избирательных кампаний (выборы в Госдуму и заксо, в гордуму), опросы по строительству Храма святой Екатерины и по изменению Конституции РФ. Алексей Ситник работал в думе с начала «нулевых», аппарат он возглавил в 2018-м. Во многом на нем и держался предыдущий созыв (2018—2023 гг.): пока бывший спикер Игорь Володин и его соратники были сосредоточены на конфликте сначала с администрацией Александра Высокинского, а потом Орлова, Ситник обеспечивал нормальное функционирование думы, а где-то и сдерживал «ястребов», дистанцируясь при этом от политических войн. Осенью 2023-го, после выборов, он помог мэрии и Гурарий стабилизировать работу нового созыва. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В думе Екатеринбурга меняется руководитель аппарата — ключевое лицо. В ближайшее время эту должность займет политический замглавы Железнодорожного района Лилия Белоблоцкая, рассказали URA.RU три источника в муниципальной власти. По словам одного из собеседников, Белоблоцкая приступит к новым обязанностям 9 февраля. Пока еще действующий глава аппарата Алексей Ситник в этот же день сменит ее в префектуре. «В конце января [спикер думы Анна] Гурарий решилась-таки поговорить с ним, он согласился на бесконфликтный уход», — передал инсайдер. Получить комментарии Ситника, Белоблоцкой и Гурарий к моменту публикации не удалось. О готовящейся перестановке URA.RU рассказывало еще в начале января. Тогда и сейчас обсуждаются сразу несколько — не исключающих друг друга — версий. Согласно первой, отставку Ситника инициировали администрация и, вероятно, фракция УГМК, которая хотела бы видеть на этом месте своего человека (как и другие представленные в думе, но менее активные в этом вопросе, кланы). По другой версии, инициатива принадлежит спикеру думы Анне Гурарий, назначенной в октябре 2023-го: она якобы не сработалась с Ситником. А согласно третьей версии, Гурарий видела, что мэрия или какая-то из групп влияния пытается сменить руководителя аппарата, поставить на это место своего человека (чтобы потом манипулировать ею), и оперативно согласовала кандидатуру Белоблоцкой, с которой давно знакома лично, с мэром Алексеем Орловым. Биография у Лилии Белоблоцкой необычная. В 1987—2016 годах она работала в системе ЗАГС, трудилась сначала в Ленинском районе, а в 2003-м стала руководителем ЗАГСа в Железнодорожном. Белоблоцкая провела реконструкцию здания и запустила проект «Майский вальс», который впоследствии взяла на вооружение «Единая Россия». В 2014-м чиновница возглавила общественный совет партпроекта «Крепкая семья». В статусе замглавы ЖД-района Белоблоцкая работала с 2016 года. За это время она провела на территории пять избирательных кампаний (выборы в Госдуму и заксо, в гордуму), опросы по строительству Храма святой Екатерины и по изменению Конституции РФ. Алексей Ситник работал в думе с начала «нулевых», аппарат он возглавил в 2018-м. Во многом на нем и держался предыдущий созыв (2018—2023 гг.): пока бывший спикер Игорь Володин и его соратники были сосредоточены на конфликте сначала с администрацией Александра Высокинского, а потом Орлова, Ситник обеспечивал нормальное функционирование думы, а где-то и сдерживал «ястребов», дистанцируясь при этом от политических войн. Осенью 2023-го, после выборов, он помог мэрии и Гурарий стабилизировать работу нового созыва.