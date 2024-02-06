Чиновников из Пермского края поймали на нарушении закона о закупках

Чиновники задерживали подрядчику оплату по контракту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура Березовского района выявила нарушения законодательства о закупках в деятельности администрации одноименного округа. Как сообщается на сайте краевой прокуратуры, чиновники задерживали оплату подрядчикам по контрактам, а также занимались дроблением закупок.

«Администрация Березовского муниципального округа допускала несвоевременную оплату выполненных заказчиками работ по муниципальным контрактам. Кроме этого, в деятельности одного их муниципальных образовательных учреждений при заключении договоров выявлены факты их „дробления“ с целью обхода конкурентных процедур», — говорится в сообщении.

В результате прокуратура возбудила два дела об административном правонарушении. Первое — в отношении чиновника, который допускал просрочку по оплате, по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд). Второе — в отношении руководителя образовательного учреждения, по ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ (несоблюдение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд). Обоих признали виновными и оштрафовали.

Ранее URA.RU сообщало, что антимонопольное законодательство нарушала администрация Кудымкара. Там чиновники создали преимущественные условия для перевозчика, который обслуживал муниципальные маршруты.