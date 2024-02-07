Большинство челябинцев тратят на свидания от двух до десяти тысяч рублей

Самое популярное место для свиданий в городе — кафе, так ответили 66% челябинцев Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Челябинске 54% жителей ходят на свидания, 30% тратят на них от двух до десяти тысяч рублей в месяц. В сумму закладываются романтический ужин и образ. Об этом сообщили в пресс-службе Авито.

«В Челябинске 30% опрошенных готовы тратить на свидания и на подготовку к ним от 2 до 5 тысяч рублей в месяц. В эту сумму входит не только сам романтический вечер, но образ для встречи — одежда, укладка, макияж. От 5 до 10 тысяч рублей могут комфортно потратить на свидания столько же (30%) жителей Челябинска», — говорится в исследовании Авито.

Опрос аналитики Авито провели в преддверии Дня Всех Влюбленных, при этом выяснив, что наибольшую сумму на рандеву закладывают именно мужчины — 28% против 18%. Больше этой суммы готовы отдавать 8%, причем в этой категории преобладают молодые люди. Менее 2 тысяч рублей согласны тратить на свидания 27% респондентов.

Аналитики отметили, большинство челябинцев считают, что платить на первом свидании должен мужчина. Так ответили 62% мужчин и 53% женщин. При этом 20% думают, что поступать нужно по договоренности на месте, а 27% убеждены, что платить должен тот, кто приглашал. 9% предпочитают делить траты на первом свидании — чаще так отвечали именно женщины.

Быть инициатором свидания, по мнению большинства жителей Челябинска, может быть как мужчина, так и женщина в равной степени. Так ответили 77% опрашиваемых, причем подобный ответ давали в основном мужчины. Однако 19% все же считают, что приглашать на романтическую встречу должен скорее мужчина, нежели женщина — среди них больше дам.