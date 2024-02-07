Путин перенес свой визит в Турцию

Запланированный на февраль визит российского президента Владимира Путина в Турцию перенесли. Об этом сообщил дипломатический источник в Анкаре. По предварительной информации, его встреча с Реджепом Эрдоганом пройдет в конце апреля — начале мая. Ранее в Анкаре сообщили, что Путин приедет в Турцию 12 февраля.
«В Турции пройдут выборы в муниципалитеты, а в России президентские выборы, было принято решение отложить визит, предварительно, на конец апреля — начало мая», — заявил турецкий источник. Его слова передает РИА Новости.
Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что президент РФ Владимир Путин в феврале посетит Турцию. По его словам, приезд главы РФ был ранее запланированным.
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