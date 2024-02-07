Путин перенес свой визит в Турцию

07 февраля 2024 в 21:52 Размер текста - 17 +

Из-за выборов в РФ и Турции визит Владимира Путина перенесли на конец апреля — начало мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU Запланированный на февраль визит российского президента Владимира Путина в Турцию перенесли. Об этом сообщил дипломатический источник в Анкаре. По предварительной информации, его встреча с Реджепом Эрдоганом пройдет в конце апреля — начале мая. Ранее в Анкаре сообщили, что Путин приедет в Турцию 12 февраля. «В Турции пройдут выборы в муниципалитеты, а в России президентские выборы, было принято решение отложить визит, предварительно, на конец апреля — начало мая», — заявил турецкий источник. Его слова передает РИА Новости. Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что президент РФ Владимир Путин в феврале посетит Турцию. По его словам, приезд главы РФ был ранее запланированным.

Запланированный на февраль визит российского президента Владимира Путина в Турцию перенесли. Об этом сообщил дипломатический источник в Анкаре. По предварительной информации, его встреча с Реджепом Эрдоганом пройдет в конце апреля — начале мая. Ранее в Анкаре сообщили, что Путин приедет в Турцию 12 февраля. «В Турции пройдут выборы в муниципалитеты, а в России президентские выборы, было принято решение отложить визит, предварительно, на конец апреля — начало мая», — заявил турецкий источник. Его слова передает РИА Новости. Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что президент РФ Владимир Путин в феврале посетит Турцию. По его словам, приезд главы РФ был ранее запланированным.