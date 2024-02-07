Путин перенес свой визит в Турцию

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Президент России Владимир Путин на приветственном рукопожатии с лидерами саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир, топ
Из-за выборов в РФ и Турции визит Владимира Путина перенесли на конец апреля — начало мая Фото:

Запланированный на февраль визит российского президента Владимира Путина в Турцию перенесли. Об этом сообщил дипломатический источник в Анкаре. По предварительной информации, его встреча с Реджепом Эрдоганом пройдет в конце апреля — начале мая. Ранее в Анкаре сообщили, что Путин приедет в Турцию 12 февраля.

«В Турции пройдут выборы в муниципалитеты, а в России президентские выборы, было принято решение отложить визит, предварительно, на конец апреля — начало мая», — заявил турецкий источник. Его слова передает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что президент РФ Владимир Путин в феврале посетит Турцию. По его словам, приезд главы РФ был ранее запланированным.

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Запланированный на февраль визит российского президента Владимира Путина в Турцию перенесли. Об этом сообщил дипломатический источник в Анкаре. По предварительной информации, его встреча с Реджепом Эрдоганом пройдет в конце апреля — начале мая. Ранее в Анкаре сообщили, что Путин приедет в Турцию 12 февраля. «В Турции пройдут выборы в муниципалитеты, а в России президентские выборы, было принято решение отложить визит, предварительно, на конец апреля — начало мая», — заявил турецкий источник. Его слова передает РИА Новости. Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что президент РФ Владимир Путин в феврале посетит Турцию. По его словам, приезд главы РФ был ранее запланированным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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