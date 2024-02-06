В Турции подтвердили скорый визит Путина

МИД Турции подтвердил приезд Путина
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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин обсудит соглашение о зерновом коридоре во время визита в Турцию Фото:

Президент РФ Владимир Путин в феврале посетит Турцию. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. По его словам, приезд главы РФ был ранее запланированным. Кремль пока не подтвердил информацию о визите Путина в Турцию.

«Визит господина Путина на самом деле был ранее запланированным визитом. Теперь, в ходе этого визита, будет возможность еще раз обсудить некоторые вопросы», — заявил Фидан, его слова передает турецкое агентство QHA. Он отметил, что главы государств обязательно обсудят соглашение о зерновом коридоре.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что до выборов президента России нынешний глава Путин может посетить Турцию. По его словам, в ходе предстоящего визита в Турцию Путин планирует обсудить экономические вопросы.

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Президент РФ Владимир Путин в феврале посетит Турцию. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. По его словам, приезд главы РФ был ранее запланированным. Кремль пока не подтвердил информацию о визите Путина в Турцию. «Визит господина Путина на самом деле был ранее запланированным визитом. Теперь, в ходе этого визита, будет возможность еще раз обсудить некоторые вопросы», — заявил Фидан, его слова передает турецкое агентство QHA. Он отметил, что главы государств обязательно обсудят соглашение о зерновом коридоре. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что до выборов президента России нынешний глава Путин может посетить Турцию. По его словам, в ходе предстоящего визита в Турцию Путин планирует обсудить экономические вопросы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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