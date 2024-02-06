В Турции подтвердили скорый визит Путина

МИД Турции подтвердил приезд Путина

06 февраля 2024 в 16:56 Размер текста - 17 +

Владимир Путин обсудит соглашение о зерновом коридоре во время визита в Турцию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин в феврале посетит Турцию. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. По его словам, приезд главы РФ был ранее запланированным. Кремль пока не подтвердил информацию о визите Путина в Турцию. «Визит господина Путина на самом деле был ранее запланированным визитом. Теперь, в ходе этого визита, будет возможность еще раз обсудить некоторые вопросы», — заявил Фидан, его слова передает турецкое агентство QHA. Он отметил, что главы государств обязательно обсудят соглашение о зерновом коридоре. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что до выборов президента России нынешний глава Путин может посетить Турцию. По его словам, в ходе предстоящего визита в Турцию Путин планирует обсудить экономические вопросы.

Президент РФ Владимир Путин в феврале посетит Турцию. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. По его словам, приезд главы РФ был ранее запланированным. Кремль пока не подтвердил информацию о визите Путина в Турцию. «Визит господина Путина на самом деле был ранее запланированным визитом. Теперь, в ходе этого визита, будет возможность еще раз обсудить некоторые вопросы», — заявил Фидан, его слова передает турецкое агентство QHA. Он отметил, что главы государств обязательно обсудят соглашение о зерновом коридоре. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что до выборов президента России нынешний глава Путин может посетить Турцию. По его словам, в ходе предстоящего визита в Турцию Путин планирует обсудить экономические вопросы.