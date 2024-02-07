07 февраля 2024

«Росгосстрах» засудил жителя ХМАО, который пытался получить двойную страховку

В ХМАО мужчина заплатил штраф в 230 тысяч рублей за получение двойной страховки
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС Рожкова Олега. Курган, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс
Суд взыскал с мужчины 236 тысяч рублей Фото:

Житель Нижневартовска заплатил штраф в 236 тысяч рублей за получение двойной страховки после ДТП по иску компании «Росгосстрах». Об этом сообщает пресс-служба Нижневартовского городского суда.

«Суд пришел к выводу о возникновении на стороне ответчика неосновательного обогащения, в связи с чем взыскал с ответчика в пользу истца неосновательное обогащение в размере 236 100 рублей», — сообщается в картотеке. Также вартовчанин оплатил расходы по госпошлине.

По материалам дела, югорчанин после аварии получил по договору КАСКО в ПАО «Росгосстрах» средства на ремонт автомобиля. Затем обратился в «АльфаСтрахование» и в порядке прямого возмещения убытков получил выплату по полису ОСАГО. «Росгосстрах» подал иск на неосновательное обогащение, суд встал на сторону страховой компании.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО суд вынес приговор мужчинам, которые инсценировали ДТП ради страховки. Их приговорили к 240 часам исправительных работ.

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Житель Нижневартовска заплатил штраф в 236 тысяч рублей за получение двойной страховки после ДТП по иску компании «Росгосстрах». Об этом сообщает пресс-служба Нижневартовского городского суда. «Суд пришел к выводу о возникновении на стороне ответчика неосновательного обогащения, в связи с чем взыскал с ответчика в пользу истца неосновательное обогащение в размере 236 100 рублей», — сообщается в картотеке. Также вартовчанин оплатил расходы по госпошлине. По материалам дела, югорчанин после аварии получил по договору КАСКО в ПАО «Росгосстрах» средства на ремонт автомобиля. Затем обратился в «АльфаСтрахование» и в порядке прямого возмещения убытков получил выплату по полису ОСАГО. «Росгосстрах» подал иск на неосновательное обогащение, суд встал на сторону страховой компании. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО суд вынес приговор мужчинам, которые инсценировали ДТП ради страховки. Их приговорили к 240 часам исправительных работ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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