«Росгосстрах» засудил жителя ХМАО, который пытался получить двойную страховку

Житель Нижневартовска заплатил штраф в 236 тысяч рублей за получение двойной страховки после ДТП по иску компании «Росгосстрах». Об этом сообщает пресс-служба Нижневартовского городского суда.
«Суд пришел к выводу о возникновении на стороне ответчика неосновательного обогащения, в связи с чем взыскал с ответчика в пользу истца неосновательное обогащение в размере 236 100 рублей», — сообщается в картотеке. Также вартовчанин оплатил расходы по госпошлине.
По материалам дела, югорчанин после аварии получил по договору КАСКО в ПАО «Росгосстрах» средства на ремонт автомобиля. Затем обратился в «АльфаСтрахование» и в порядке прямого возмещения убытков получил выплату по полису ОСАГО. «Росгосстрах» подал иск на неосновательное обогащение, суд встал на сторону страховой компании.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО суд вынес приговор мужчинам, которые инсценировали ДТП ради страховки. Их приговорили к 240 часам исправительных работ.
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