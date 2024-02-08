Свердловский облсуд отменил штраф экс-священнику по статье о дискредитации

Основанием для прекращения дела стали процессуальные нарушения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-священнику Владимиру Зайцеву, который опубликовал три поста с критикой Вооруженных сил России в соцсети «ВКонтакте», отменили штраф в 45 тысяч рублей за дискредитацию армии. Об этом сообщает Свердловский областной суд.

«Свердловский областной суд по итогам апелляционного рассмотрения судебный акт отменил, производство по делу прекратил. В ходе проверки материалов дела было установлено, что суд первой инстанции допустил нарушение в назначении Зайцеву наказания за пределами установленного срока давности, который истек накануне», — пояснили в пресс-службе суда.

Ранее штраф в 350 тысяч рублей отменили «Мемориалу» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована) за нарушение правил отчетности иноагента. Дело будут пересматривать в Кировском районном суде.