Свердловский облсуд отменил штраф экс-священнику по статье о дискредитации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лошкин Алексей. Интервью. Челябинск. , молоток, суд
Основанием для прекращения дела стали процессуальные нарушения Фото:

Экс-священнику Владимиру Зайцеву, который опубликовал три поста с критикой Вооруженных сил России в соцсети «ВКонтакте», отменили штраф в 45 тысяч рублей за дискредитацию армии. Об этом сообщает Свердловский областной суд.

«Свердловский областной суд по итогам апелляционного рассмотрения судебный акт отменил, производство по делу прекратил. В ходе проверки материалов дела было установлено, что суд первой инстанции допустил нарушение в назначении Зайцеву наказания за пределами установленного срока давности, который истек накануне», — пояснили в пресс-службе суда.

Ранее штраф в 350 тысяч рублей отменили «Мемориалу» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована) за нарушение правил отчетности иноагента. Дело будут пересматривать в Кировском районном суде.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-священнику Владимиру Зайцеву, который опубликовал три поста с критикой Вооруженных сил России в соцсети «ВКонтакте», отменили штраф в 45 тысяч рублей за дискредитацию армии. Об этом сообщает Свердловский областной суд. «Свердловский областной суд по итогам апелляционного рассмотрения судебный акт отменил, производство по делу прекратил. В ходе проверки материалов дела было установлено, что суд первой инстанции допустил нарушение в назначении Зайцеву наказания за пределами установленного срока давности, который истек накануне», — пояснили в пресс-службе суда. Ранее штраф в 350 тысяч рублей отменили «Мемориалу» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована) за нарушение правил отчетности иноагента. Дело будут пересматривать в Кировском районном суде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...