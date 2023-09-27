Свердловский облсуд отменил штраф «Мемориалу»* по делу об иноагентстве 28 сентября 2023 в 11:32 Размер текста - 17 + Глава екатеринбургского отделения Алексей Мосин подавал апелляцию на решение Верх-Исетского суда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу от екатеринбургского отделения общества «Мемориал» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована) на решение Верх-Исетского районного суда, который ранее выписал штраф в размере 350 тысяч рублей за нарушение правил отчетности иноагента. Об этом рассказал глава «Мемориала» Алексей Мосин. Теперь дело пересмотрит Кировский районный суд, пишет «Коммерсантъ — Урал». В августе организацию оштрафовали по ст. 19.34 ч.2 КоАП РФ. До этого «Мемориал» штрафовали за дискредитацию российской армии. *Общество «Мемориал» признано в России НКО-иноагентом и ликвидировано по решению суда. Свердловский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу от екатеринбургского отделения общества «Мемориал» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована) на решение Верх-Исетского районного суда, который ранее выписал штраф в размере 350 тысяч рублей за нарушение правил отчетности иноагента. Об этом рассказал глава «Мемориала» Алексей Мосин. Теперь дело пересмотрит Кировский районный суд, пишет «Коммерсантъ — Урал». В августе организацию оштрафовали по ст. 19.34 ч.2 КоАП РФ. До этого «Мемориал» штрафовали за дискредитацию российской армии. *Общество «Мемориал» признано в России НКО-иноагентом и ликвидировано по решению суда. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям