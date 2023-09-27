27 сентября 2023

Свердловский облсуд отменил штраф «Мемориалу»* по делу об иноагентстве

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Заседание по делу Руслана Соколовского. Екатеринбург, мосин алексей
Глава екатеринбургского отделения Алексей Мосин подавал апелляцию на решение Верх-Исетского суда Фото:

Свердловский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу от екатеринбургского отделения общества «Мемориал» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована) на решение Верх-Исетского районного суда, который ранее выписал штраф в размере 350 тысяч рублей за нарушение правил отчетности иноагента. Об этом рассказал глава «Мемориала» Алексей Мосин.

Теперь дело пересмотрит Кировский районный суд, пишет «Коммерсантъ — Урал». В августе организацию оштрафовали по ст. 19.34 ч.2 КоАП РФ. До этого «Мемориал» штрафовали за дискредитацию российской армии.

*Общество «Мемориал» признано в России НКО-иноагентом и ликвидировано по решению суда.

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Свердловский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу от екатеринбургского отделения общества «Мемориал» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована) на решение Верх-Исетского районного суда, который ранее выписал штраф в размере 350 тысяч рублей за нарушение правил отчетности иноагента. Об этом рассказал глава «Мемориала» Алексей Мосин. Теперь дело пересмотрит Кировский районный суд, пишет «Коммерсантъ — Урал». В августе организацию оштрафовали по ст. 19.34 ч.2 КоАП РФ. До этого «Мемориал» штрафовали за дискредитацию российской армии. *Общество «Мемориал» признано в России НКО-иноагентом и ликвидировано по решению суда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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