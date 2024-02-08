Коммунальщики бросились устранять последствия снегопада в Екатеринбурге

Силы коммунальных служб Екатеринбурга брошены на расчистку тротуаров, остановок, проезжей части и подходов к пешеходным переходам. Вопрос с устранением последствий снегопада находится на контроле мэра города Алексея Орлова, сообщает администрация.
«За минувшие сутки на улицах города работали 470 единиц спецтехники и 507 дорожных рабочих. На полигоны вывезено более 11 тысячи тонн снега. Для обработки улично-дорожной сети было использовано более 110 тонн противогололедных материалов и песка», — заявили в пресс-службе горадминистрации. Оперативный штаб по итогам уборки запланирован на утро 9 февраля.
Ранее синоптики сообщали, что циклон «Ольга», который накрыл центральную часть России, заденет и Свердловскую область. Уточнялось, что обильных снегопадов атмосферный вихрь не принесет.
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