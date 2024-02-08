08 февраля 2024

Челябинск вошел в топ городов РФ, где можно выгодно переехать из квартиры в дом

© Служба новостей «URA.RU»
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Квартиры в Челябинске существенно дорожи, чем дома Фото:

Челябинск вошел в рейтинг топ городов России, где можно выгодно переехать из квартиры в частный дом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-офисе компании «Яндекс».

«Аналитики сервиса „Яндекс Недвижимость“ исследовали российские города-миллионники чтобы выяснить, где переезд из квартиры в частный дом возможен без существенных доплат. Челябинск занял девятое место. Рейтинг возглавили Омск, Казань и Красноярск», — заявили URA.RU в пресс-службе компании.

По данным экспертов, в Челябинске разница в стоимости квадратного метра квартиры на вторичном рынке и в частном доме составляет 39%. При таких ценах разменять 60-метровую двухкомнатную квартиру получится на дом площадью около 100 квадратных метров, а 80-метровую трехкомнатную — на дом площадью 132 квадратных метра.

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Челябинск вошел в рейтинг топ городов России, где можно выгодно переехать из квартиры в частный дом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-офисе компании «Яндекс». «Аналитики сервиса „Яндекс Недвижимость“ исследовали российские города-миллионники чтобы выяснить, где переезд из квартиры в частный дом возможен без существенных доплат. Челябинск занял девятое место. Рейтинг возглавили Омск, Казань и Красноярск», — заявили URA.RU в пресс-службе компании. По данным экспертов, в Челябинске разница в стоимости квадратного метра квартиры на вторичном рынке и в частном доме составляет 39%. При таких ценах разменять 60-метровую двухкомнатную квартиру получится на дом площадью около 100 квадратных метров, а 80-метровую трехкомнатную — на дом площадью 132 квадратных метра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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