Шойгу дал личную рекомендацию командующим на фронте. Видео

Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки по обстановке в зоне СВО
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Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, шойгу сергей, армия, топ
Сергей Шойгу посоветовал активнее вести разведку в зоне СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил пункт управления одного из объединений «Западной» группировки войск. Там он дал указание командирам активнее вести разведку и действовать на опережение.

«Шойгу акцентировал внимание командующих и командиров — активнее вести разведку на всю глубину обороны противника и действовать на опережение», — говорится в сообщении Минобороны по итогам визита Шойгу. Его опубликовали в telegram-канале. Там отмечается, что Шойгу обратил особое внимание на организацию непрерывного обеспечения войск вооружением и всем необходимым.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил пункт управления одного из объединений «Западной» группировки войск. Там он дал указание командирам активнее вести разведку и действовать на опережение. «Шойгу акцентировал внимание командующих и командиров — активнее вести разведку на всю глубину обороны противника и действовать на опережение», — говорится в сообщении Минобороны по итогам визита Шойгу. Его опубликовали в telegram-канале. Там отмечается, что Шойгу обратил особое внимание на организацию непрерывного обеспечения войск вооружением и всем необходимым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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