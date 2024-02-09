Шойгу дал личную рекомендацию командующим на фронте. Видео

Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки по обстановке в зоне СВО

09 февраля 2024 в 08:12 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу посоветовал активнее вести разведку в зоне СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил пункт управления одного из объединений «Западной» группировки войск. Там он дал указание командирам активнее вести разведку и действовать на опережение. «Шойгу акцентировал внимание командующих и командиров — активнее вести разведку на всю глубину обороны противника и действовать на опережение», — говорится в сообщении Минобороны по итогам визита Шойгу. Его опубликовали в telegram-канале. Там отмечается, что Шойгу обратил особое внимание на организацию непрерывного обеспечения войск вооружением и всем необходимым.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил пункт управления одного из объединений «Западной» группировки войск. Там он дал указание командирам активнее вести разведку и действовать на опережение. «Шойгу акцентировал внимание командующих и командиров — активнее вести разведку на всю глубину обороны противника и действовать на опережение», — говорится в сообщении Минобороны по итогам визита Шойгу. Его опубликовали в telegram-канале. Там отмечается, что Шойгу обратил особое внимание на организацию непрерывного обеспечения войск вооружением и всем необходимым.