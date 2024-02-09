Сергей Шойгу посоветовал активнее вести разведку в зоне СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил пункт управления одного из объединений «Западной» группировки войск. Там он дал указание командирам активнее вести разведку и действовать на опережение.
«Шойгу акцентировал внимание командующих и командиров — активнее вести разведку на всю глубину обороны противника и действовать на опережение», — говорится в сообщении Минобороны по итогам визита Шойгу. Его опубликовали в telegram-канале. Там отмечается, что Шойгу обратил особое внимание на организацию непрерывного обеспечения войск вооружением и всем необходимым.
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