10 февраля 2024

ЕСПЧ присудил компенсации екатеринбуржцам, оштрафованным за незаконные митинги

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, фемида, закон, наказание, преступление, правосудие, суд
В России с 2022 года не выплачиваются компенсации по постановлениям ЕСПЧ Фото:

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсации трем жителям Екатеринбурга, оштрафованным за участие в незаконных митингах, которые представили как акция «против насилия над женщинами». Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте суда.

В документе ЕСПЧ уточняется, что Анна Лукашонок и Кирилл Гавриков должны получить компенсацию в размере 3 500 евро из-за «отсутствия беспристрастности суда ввиду отсутствия стороны обвинения в производстве по делу». Айгизару Асфандиярову суд постановил выплатить 4 000 евро за задержание во время незаконного митинга сотрудниками полиции. Ранее суд оштрафовал их на 10 тысяч рублей по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

С 15 марта 2022 года постановления ЕСПЧ не подлежат исполнению в Российской Федерации. В конце января ЕСПЧ признал штрафы бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману (признан иноагентом в РФ) за митинги 2021 года незаконными и потребовал заплатить ему 5 000 евро.

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсации трем жителям Екатеринбурга, оштрафованным за участие в незаконных митингах, которые представили как акция «против насилия над женщинами». Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте суда. В документе ЕСПЧ уточняется, что Анна Лукашонок и Кирилл Гавриков должны получить компенсацию в размере 3 500 евро из-за «отсутствия беспристрастности суда ввиду отсутствия стороны обвинения в производстве по делу». Айгизару Асфандиярову суд постановил выплатить 4 000 евро за задержание во время незаконного митинга сотрудниками полиции. Ранее суд оштрафовал их на 10 тысяч рублей по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». С 15 марта 2022 года постановления ЕСПЧ не подлежат исполнению в Российской Федерации. В конце января ЕСПЧ признал штрафы бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману (признан иноагентом в РФ) за митинги 2021 года незаконными и потребовал заплатить ему 5 000 евро.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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