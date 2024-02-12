Челябинцам начали платить за особо вредный труд в три раза больше

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Совета межрегионального общественного движения «В защиту человека труда». Челябинск, екимов олег
Олег Екимов рассказал про новые условия работы на опасных производствах Фото:

Сотрудникам предприятий в Челябинской области за особо вредный труд стали платить в три раза больше. Если до января минимальным размером компенсаций был 4%, теперь на особо опасных производствах она составляет 12%. Как URA.RU рассказал председатель Федерации профсоюзов региона Олег Екимов, работодатели взяли на себя повышенные обязательства.

«Данный пункт трехстороннего соглашения между профсоюзами, работодателями и властями обсуждался около трех лет. За труд любой опасности компании до сих пор могли платить 4% и не более. С 2024 года при работе на особо опасных производствах региона будет не менее 12%», — рассказал URA.RU Екимов.

До сих пор многие работодатели предпочитали не ранжировать оплату по классам опасности производства. Так поступать позволяло федеральное законодательство, установившее минимальный размер компенсаций за опасный труд.

В настоящее время в регионе условия для нанятого персонала улучшились. Теперь 4% стали минимальной надбавкой на объектах работы низкой опасности, 10% — на объектах высокой опасности, 12% — на особо опасных производствах. Екимов отметил, что система с обязательным ранжированием действует с января 2024 года.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудникам предприятий в Челябинской области за особо вредный труд стали платить в три раза больше. Если до января минимальным размером компенсаций был 4%, теперь на особо опасных производствах она составляет 12%. Как URA.RU рассказал председатель Федерации профсоюзов региона Олег Екимов, работодатели взяли на себя повышенные обязательства. «Данный пункт трехстороннего соглашения между профсоюзами, работодателями и властями обсуждался около трех лет. За труд любой опасности компании до сих пор могли платить 4% и не более. С 2024 года при работе на особо опасных производствах региона будет не менее 12%», — рассказал URA.RU Екимов. До сих пор многие работодатели предпочитали не ранжировать оплату по классам опасности производства. Так поступать позволяло федеральное законодательство, установившее минимальный размер компенсаций за опасный труд. В настоящее время в регионе условия для нанятого персонала улучшились. Теперь 4% стали минимальной надбавкой на объектах работы низкой опасности, 10% — на объектах высокой опасности, 12% — на особо опасных производствах. Екимов отметил, что система с обязательным ранжированием действует с января 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...