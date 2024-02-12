Челябинцам начали платить за особо вредный труд в три раза больше

Олег Екимов рассказал про новые условия работы на опасных производствах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудникам предприятий в Челябинской области за особо вредный труд стали платить в три раза больше. Если до января минимальным размером компенсаций был 4%, теперь на особо опасных производствах она составляет 12%. Как URA.RU рассказал председатель Федерации профсоюзов региона Олег Екимов, работодатели взяли на себя повышенные обязательства.

«Данный пункт трехстороннего соглашения между профсоюзами, работодателями и властями обсуждался около трех лет. За труд любой опасности компании до сих пор могли платить 4% и не более. С 2024 года при работе на особо опасных производствах региона будет не менее 12%», — рассказал URA.RU Екимов.

До сих пор многие работодатели предпочитали не ранжировать оплату по классам опасности производства. Так поступать позволяло федеральное законодательство, установившее минимальный размер компенсаций за опасный труд.

В настоящее время в регионе условия для нанятого персонала улучшились. Теперь 4% стали минимальной надбавкой на объектах работы низкой опасности, 10% — на объектах высокой опасности, 12% — на особо опасных производствах. Екимов отметил, что система с обязательным ранжированием действует с января 2024 года.