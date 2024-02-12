Погибшим на ЖБИ оказался студент, приехавший в Екатеринбург из Краснодара

Молодым человеком, чье тело нашли днем, 11 февраля, под окнами дома 40-летия Комсомола, 35 в Екатеринбурге, оказался 18-летний студент из Краснодара. Его близкие винят в гибели 34-летнюю сожительницу.
«Довела парня. Она давила на него психологически. Квартиру они оплачивали 50 на 50. Недавно он ей кофемашину купил. Она постоянно доводила его, унижала. Это если называть вещи цензурно. », — цитирует «КП — Екатеринбург» одного из друзей погибшего. По его словам, молодой человек тоже работал и старался обеспечивать подругу, но ей такие знаки внимания словно были не нужны.
Известно, что молодой человек родился на Урале, но детство провел в Краснодаре. После окончания девятого класса он вернулся в Екатеринбург и стал учиться на сварщика в промышленно-технологическом техникуме имени Курочкина.
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