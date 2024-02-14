Во власти Екатеринбурга обсуждают дефицит уборочной техники перед визитом Путина

Особенно активно чиновники прибирают центр Екатеринбурга (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В Свердловской области ждут Владимира Путина

На уборку улиц Екатеринбурга перед возможным (официальных подтверждений пока нет — прим. URA.RU) визитом президента РФ Владимира Путина как минимум накануне вышло якобы меньше половины техники, сообщил источник URA.RU в областной власти со ссылкой на частные чиновничьи разговоры. В пресс-службе мэрии информацию пока не подтверждают.

«70% техники в неисправном состоянии», — поделился собеседник. Другой источник сказал, что в корпоративном WhatsApp-чате главы районов докладывают мэру Алексею Орлову, что все в порядке. В одном из районов, добавил третий собеседник, на уборку выведено, к примеру, «три четверти машин». «У нас нет сведений о каких-либо нарушениях в ДЭУ», — прокомментировали в пресс-службе администрации.

О том, что у Путина запланирована поездка в Свердловскую область, URA.RU сообщило 7 февраля. С 8-го числа губернатор Евгений Куйвашев находится на самоизоляции.

План президента пока неизвестен. В конце января URA.RU сообщало, что он может посетить Нижний Тагил, Верхнюю Пышму и Екатеринбург.