Во власти Екатеринбурга обсуждают дефицит уборочной техники перед визитом Путина

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Особенно активно чиновники прибирают центр Екатеринбурга (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Свердловской области ждут Владимира Путина

На уборку улиц Екатеринбурга перед возможным (официальных подтверждений пока нет — прим. URA.RU) визитом президента РФ Владимира Путина как минимум накануне вышло якобы меньше половины техники, сообщил источник URA.RU в областной власти со ссылкой на частные чиновничьи разговоры. В пресс-службе мэрии информацию пока не подтверждают.

«70% техники в неисправном состоянии», — поделился собеседник. Другой источник сказал, что в корпоративном WhatsApp-чате главы районов докладывают мэру Алексею Орлову, что все в порядке. В одном из районов, добавил третий собеседник, на уборку выведено, к примеру, «три четверти машин». «У нас нет сведений о каких-либо нарушениях в ДЭУ», — прокомментировали в пресс-службе администрации.

О том, что у Путина запланирована поездка в Свердловскую область, URA.RU сообщило 7 февраля. С 8-го числа губернатор Евгений Куйвашев находится на самоизоляции.

План президента пока неизвестен. В конце января URA.RU сообщало, что он может посетить Нижний Тагил, Верхнюю Пышму и Екатеринбург.

Горожане также обращают внимание на обильно засыпанные реагентами тротуары
Горожане также обращают внимание на обильно засыпанные реагентами тротуары
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На уборку улиц Екатеринбурга перед возможным (официальных подтверждений пока нет — прим. URA.RU) визитом президента РФ Владимира Путина как минимум накануне вышло якобы меньше половины техники, сообщил источник URA.RU в областной власти со ссылкой на частные чиновничьи разговоры. В пресс-службе мэрии информацию пока не подтверждают. «70% техники в неисправном состоянии», — поделился собеседник. Другой источник сказал, что в корпоративном WhatsApp-чате главы районов докладывают мэру Алексею Орлову, что все в порядке. В одном из районов, добавил третий собеседник, на уборку выведено, к примеру, «три четверти машин». «У нас нет сведений о каких-либо нарушениях в ДЭУ», — прокомментировали в пресс-службе администрации. О том, что у Путина запланирована поездка в Свердловскую область, URA.RU сообщило 7 февраля. С 8-го числа губернатор Евгений Куйвашев находится на самоизоляции. План президента пока неизвестен. В конце января URA.RU сообщало, что он может посетить Нижний Тагил, Верхнюю Пышму и Екатеринбург.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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