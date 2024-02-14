14 февраля 2024

Морозы в Екатеринбурге побили 10-летний рекорд

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозный день. Екатеринбург, зима, мороз, холод
Средняя температура 14 февраля составила -19,1 градуса Фото:

В Екатеринбурге минувшее 14 февраля стало самым морозным днем по сравнению с теми же датами с 2014 года. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.

«Среднесуточная температура составила -19,1 градуса (-8,1 к норме) — самый холодный день 14 февраля с 2014 года», — пишет синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Дневная температура в столице Урала упала до -18,2 градуса, а ночная до -22,9 градуса.

В ГУ МЧС по Свердловской области предупредили жителей региона о надвигающихся морозах 15—16 февраля. Температура воздуха опустится до -42 градусов. Спасатели напоминают, что сообщить о необходимости оказания помощи можно по телефонам: 101 или 112.

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В Екатеринбурге минувшее 14 февраля стало самым морозным днем по сравнению с теми же датами с 2014 года. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. «Среднесуточная температура составила -19,1 градуса (-8,1 к норме) — самый холодный день 14 февраля с 2014 года», — пишет синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Дневная температура в столице Урала упала до -18,2 градуса, а ночная до -22,9 градуса. В ГУ МЧС по Свердловской области предупредили жителей региона о надвигающихся морозах 15—16 февраля. Температура воздуха опустится до -42 градусов. Спасатели напоминают, что сообщить о необходимости оказания помощи можно по телефонам: 101 или 112.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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