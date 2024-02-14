Морозы в Екатеринбурге побили 10-летний рекорд

В Екатеринбурге минувшее 14 февраля стало самым морозным днем по сравнению с теми же датами с 2014 года. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.
«Среднесуточная температура составила -19,1 градуса (-8,1 к норме) — самый холодный день 14 февраля с 2014 года», — пишет синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Дневная температура в столице Урала упала до -18,2 градуса, а ночная до -22,9 градуса.
В ГУ МЧС по Свердловской области предупредили жителей региона о надвигающихся морозах 15—16 февраля. Температура воздуха опустится до -42 градусов. Спасатели напоминают, что сообщить о необходимости оказания помощи можно по телефонам: 101 или 112.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.