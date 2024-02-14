В Златоусте отменили занятия для всех классов школ

Школьники второй смены в Златоусте не учатся из-за морозов
В Златоусте Челябинской области отменили занятия для учащихся всех классов первой и второй смены. такое решение приняла городская администрация из-за сильных морозов.
«Сегодня, 15 февраля, в связи с низкой температурой воздуха занятия в школах Златоуста в очной форме с 1 по 11 класс второй смены также отменяются», — сообщили в пресс-службе мэрии. Занятия первой смены были отменены утром.
Ранее URA.RU сообщало об отмене занятий первой смены ряда челябинских городов из-за сильного похолодания. В Миасе и Магнитогорске также отменили учебу для школьников 1-4 класс второй смены.
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