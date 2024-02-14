14 февраля 2024

В Златоусте отменили занятия для всех классов школ

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники. Пермь, уборка снега, школьники, снегопад, сумка для обуви
Школьники второй смены в Златоусте не учатся из-за морозов Фото:

В Златоусте Челябинской области отменили занятия для учащихся всех классов первой и второй смены. такое решение приняла городская администрация из-за сильных морозов.

«Сегодня, 15 февраля, в связи с низкой температурой воздуха занятия в школах Златоуста в очной форме с 1 по 11 класс второй смены также отменяются», — сообщили в пресс-службе мэрии. Занятия первой смены были отменены утром.

Ранее URA.RU сообщало об отмене занятий первой смены ряда челябинских городов из-за сильного похолодания. В Миасе и Магнитогорске также отменили учебу для школьников 1-4 класс второй смены.

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В Златоусте Челябинской области отменили занятия для учащихся всех классов первой и второй смены. такое решение приняла городская администрация из-за сильных морозов. «Сегодня, 15 февраля, в связи с низкой температурой воздуха занятия в школах Златоуста в очной форме с 1 по 11 класс второй смены также отменяются», — сообщили в пресс-службе мэрии. Занятия первой смены были отменены утром. Ранее URA.RU сообщало об отмене занятий первой смены ряда челябинских городов из-за сильного похолодания. В Миасе и Магнитогорске также отменили учебу для школьников 1-4 класс второй смены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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