Челябинцы скупают дома в туристическом кластере. Фото

15 февраля 2024 в 12:30 Размер текста - 17 +

В регионе растет интерес к участию в бизнесе готовых глэмпингов в качестве со-инвестора Фото: Размик Закарян © URA.RU В Челябинской области по итогам 2023 года интерес к участию в открытии готовых глэмпингов в качестве соинвестора вырос на 60%. Также в регионе за год резко увеличился спрос на покупку готовых объектов данной недвижимости, сообщили в пресс-службе Авито Недвижимость. «В Челябинской области глэмпинг становится все более популярным видом отдыха. Сейчас на продажу выставлено как минимум девять объектов по продаже такого бизнеса. По итогам 2023 года по сравнению с 2022 годом спрос на участие в бизнесе в качестве со-инвестора вырос на 60%», — сообщили в пресс-службе. Специалисты отметили, наиболее востребованным вариантом вхождения в бизнес остается покупка готовых глэмпингов. Доля спроса на подобную недвижимость составляет более 75%. Как отметил руководитель категории «Готовый бизнес и франчайзинг» Илья Дудковский, привлекательность различных объектов размещения как бизнеса сегодня во многом объясняется развитием внутреннего туризма и ростом популярности тематических видов отдыха. Резко возросший спрос на туристические услуги создает большой потенциал для предпринимателей. Также специалисты отметили, для привлечения дополнительной аудитории отдыхающих требуется либо модернизация туристических объектов, либо расширение номерного фонда. При этом чаще всего и то, и другое. В таких условиях привлечение инвестиций становится оправданным. По их словам, 2024 год является хорошим моментом для вложений средств в глэмпинги. Поэтому в этом году можно увидеть возросший интерес к покупке данных объектов, как со стороны предпринимателей, так и со стороны инвесторов. Размер минимальных запрашиваемых инвестиций в глэмпинг в Челябинской области составляет 300 тысяч рублей Фото: пресс-служба Авито Недвижимость В Челябинской области по итогам 2023 года интерес к участию в открытии готовых глэмпингов в качестве соинвестора вырос на 60% Фото: пресс-служба Авито Недвижимость Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинской области по итогам 2023 года интерес к участию в открытии готовых глэмпингов в качестве соинвестора вырос на 60%. Также в регионе за год резко увеличился спрос на покупку готовых объектов данной недвижимости, сообщили в пресс-службе Авито Недвижимость. «В Челябинской области глэмпинг становится все более популярным видом отдыха. Сейчас на продажу выставлено как минимум девять объектов по продаже такого бизнеса. По итогам 2023 года по сравнению с 2022 годом спрос на участие в бизнесе в качестве со-инвестора вырос на 60%», — сообщили в пресс-службе. Специалисты отметили, наиболее востребованным вариантом вхождения в бизнес остается покупка готовых глэмпингов. Доля спроса на подобную недвижимость составляет более 75%. Как отметил руководитель категории «Готовый бизнес и франчайзинг» Илья Дудковский, привлекательность различных объектов размещения как бизнеса сегодня во многом объясняется развитием внутреннего туризма и ростом популярности тематических видов отдыха. Резко возросший спрос на туристические услуги создает большой потенциал для предпринимателей. Также специалисты отметили, для привлечения дополнительной аудитории отдыхающих требуется либо модернизация туристических объектов, либо расширение номерного фонда. При этом чаще всего и то, и другое. В таких условиях привлечение инвестиций становится оправданным. По их словам, 2024 год является хорошим моментом для вложений средств в глэмпинги. Поэтому в этом году можно увидеть возросший интерес к покупке данных объектов, как со стороны предпринимателей, так и со стороны инвесторов.