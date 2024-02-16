16 февраля 2024

Минздрав РФ установил перечень состояний, при которых оказывается первая помощь

© Служба новостей «URA.RU»
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В России установили перечень состояний, при который должна оказываться первая медпомощь. Соответствующий документ согласовал Минздрав РФ. Постановление появился на портале проектов нормативных правовых актов.

«Среди состояний, при которых оказывается первая помощь — отсутствие сознания, остановка дыхания или сердца, нарушение проходимости дыхательных путей инородным телом, наружные кровотечения», — говорится в документе. Также в списке указаны травмы, ранения, отравления, укусы животных и другое. Уточняется, что для оказания первой помощи разрешается использовать не входящие в состав аптечек медицинские изделия.

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В России установили перечень состояний, при который должна оказываться первая медпомощь. Соответствующий документ согласовал Минздрав РФ. Постановление появился на портале проектов нормативных правовых актов. «Среди состояний, при которых оказывается первая помощь — отсутствие сознания, остановка дыхания или сердца, нарушение проходимости дыхательных путей инородным телом, наружные кровотечения», — говорится в документе. Также в списке указаны травмы, ранения, отравления, укусы животных и другое. Уточняется, что для оказания первой помощи разрешается использовать не входящие в состав аптечек медицинские изделия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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