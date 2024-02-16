Минздрав РФ установил перечень состояний, при которых оказывается первая помощь

17 февраля 2024 в 02:25 Размер текста - 17 +

В России установили перечень состояний, при который должна оказываться первая медпомощь. Соответствующий документ согласовал Минздрав РФ. Постановление появился на портале проектов нормативных правовых актов. «Среди состояний, при которых оказывается первая помощь — отсутствие сознания, остановка дыхания или сердца, нарушение проходимости дыхательных путей инородным телом, наружные кровотечения», — говорится в документе. Также в списке указаны травмы, ранения, отравления, укусы животных и другое. Уточняется, что для оказания первой помощи разрешается использовать не входящие в состав аптечек медицинские изделия.

В России установили перечень состояний, при который должна оказываться первая медпомощь. Соответствующий документ согласовал Минздрав РФ. Постановление появился на портале проектов нормативных правовых актов. «Среди состояний, при которых оказывается первая помощь — отсутствие сознания, остановка дыхания или сердца, нарушение проходимости дыхательных путей инородным телом, наружные кровотечения», — говорится в документе. Также в списке указаны травмы, ранения, отравления, укусы животных и другое. Уточняется, что для оказания первой помощи разрешается использовать не входящие в состав аптечек медицинские изделия.