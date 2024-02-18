Депутаты заксобрания дали оценку визиту Путина в Челябинск

Депутаты назвали решение Путина историческим Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты законодательного собрания Челябинской области дали оценку визиту президента РФ Владимира Путина в Челябинск. По их мнению, поездка российского лидера говорит о доверии к южноуральцам и губернатору региона Алексею Текслеру. Об этом сообщили 19 февраля в пресс-службе ЗСО.

«Визит президента — это подтверждение доверия к южноуральцам. Также это свидетельство позитивной оценки работы губернатора Алексея Текслера», — считает спикер заксобрания Олег Гербер.

Зампред ЗСО Павел Киселев обратил внимание, что государственные задачи, которые ставит президент по импортозамещению и достижению технологического суверенитета практически реализуются в регионе. И производства, «созданные с ноля», которые посетил глава государства, — лучшее тому подтверждение.

Председатель комитета заксобрания по регламенту и депутатской этике Василий Швецов отметил, что в период СВО важно знать реальное положение дел на оборонных предприятиях. Швецову внушает оптимизм поддержка, которую Путин оказал производству промышленных роботов. Оно началось на родном для Швецова кузнечно-прессовом заводе.

Председатель комитета ЗСО по экономической политике и предпринимательству Евгений Илле отметил, что визит президента РФ имеет огромное значение для всей Челябинской области и является подтверждением доверия к южноуральцам и свидетельством позитивной оценки работы Текслера.

Председатель комитета заксобрания по экологии Михаил Махов назвал историческим решение Путина о выносе ЧЭМК за пределы города. Махов также отметил заслуги губернатора Челябинской области, который поставил экологию в приоритет своей работы.

Председатель комитета ЗСО по социальной политике Сергей Буяков напомнил, что президент отметил необходимость автоматизации, цифровизации производства и укрепления кадрового, научного потенциала. «Над решением этих задач — повысить производительность труда в части повышения эффективности производства, а также развития критических технологий и искусственного интеллекта — мы в законодательном собрании работаем вместе с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, профильными министерства, вузами и ссузами», — сообщил Буяков.