Из ХМАО в зону СВО к 23 февраля едет фура с посылками

20 февраля 2024 в 04:30 Размер текста - 17 +

Участникам СВО из ХМАО едет одежда, свечи и несколько автомобилей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти ХМАО организовали отправку груза для земляков в зону проведения спецоперации. Сенатор Эдуард Исаков в соцсети сообщил, что фура с посылками приедет на фронт к Дню защитника Отечества. «Сегодня команда губернатора Югры загрузила и отправила фуру нашим отважным парням. Фура к празднику защитников Отечества прибудет на точку», — сообщил Исаков в своем telegram-канале. К празднику героям СВО едут теплые кофты, нательное белье, шапки, снуды, газовые баллоны, окопные свечи, сухие пайки, а также автомобиль УАЗ «Буханка». В пути планируется дозагрузка. На фронт поедут также носилки на колеcах и автомобиль Lada 2111. В конце 2023 года власти Югры в короткие сроки собрали и отправили 20 тонн гуманитарной помощи, металлопроката и инструментов землякам из танковой бригады в зоне спецоперации. Участники СВО из ХМАО поблагодарили лично губернатора округа Наталью Комарову и сенатора Эдуарда Исакова за оперативную и очень нужную на фронте поддержку.

Власти ХМАО организовали отправку груза для земляков в зону проведения спецоперации. Сенатор Эдуард Исаков в соцсети сообщил, что фура с посылками приедет на фронт к Дню защитника Отечества. «Сегодня команда губернатора Югры загрузила и отправила фуру нашим отважным парням. Фура к празднику защитников Отечества прибудет на точку», — сообщил Исаков в своем telegram-канале. К празднику героям СВО едут теплые кофты, нательное белье, шапки, снуды, газовые баллоны, окопные свечи, сухие пайки, а также автомобиль УАЗ «Буханка». В пути планируется дозагрузка. На фронт поедут также носилки на колеcах и автомобиль Lada 2111. В конце 2023 года власти Югры в короткие сроки собрали и отправили 20 тонн гуманитарной помощи, металлопроката и инструментов землякам из танковой бригады в зоне спецоперации. Участники СВО из ХМАО поблагодарили лично губернатора округа Наталью Комарову и сенатора Эдуарда Исакова за оперативную и очень нужную на фронте поддержку.