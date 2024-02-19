19 февраля 2024

Из ХМАО в зону СВО к 23 февраля едет фура с посылками

© Служба новостей «URA.RU»
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Гуманитарная помощь Донбассу. Челябинск , продукты, гуманитарная помощь, погрузка
Участникам СВО из ХМАО едет одежда, свечи и несколько автомобилей Фото:

Власти ХМАО организовали отправку груза для земляков в зону проведения спецоперации. Сенатор Эдуард Исаков в соцсети сообщил, что фура с посылками приедет на фронт к Дню защитника Отечества.

«Сегодня команда губернатора Югры загрузила и отправила фуру нашим отважным парням. Фура к празднику защитников Отечества прибудет на точку», — сообщил Исаков в своем telegram-канале.

К празднику героям СВО едут теплые кофты, нательное белье, шапки, снуды, газовые баллоны, окопные свечи, сухие пайки, а также автомобиль УАЗ «Буханка». В пути планируется дозагрузка. На фронт поедут также носилки на колеcах и автомобиль Lada 2111.

В конце 2023 года власти Югры в короткие сроки собрали и отправили 20 тонн гуманитарной помощи, металлопроката и инструментов землякам из танковой бригады в зоне спецоперации. Участники СВО из ХМАО поблагодарили лично губернатора округа Наталью Комарову и сенатора Эдуарда Исакова за оперативную и очень нужную на фронте поддержку.

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Власти ХМАО организовали отправку груза для земляков в зону проведения спецоперации. Сенатор Эдуард Исаков в соцсети сообщил, что фура с посылками приедет на фронт к Дню защитника Отечества. «Сегодня команда губернатора Югры загрузила и отправила фуру нашим отважным парням. Фура к празднику защитников Отечества прибудет на точку», — сообщил Исаков в своем telegram-канале. К празднику героям СВО едут теплые кофты, нательное белье, шапки, снуды, газовые баллоны, окопные свечи, сухие пайки, а также автомобиль УАЗ «Буханка». В пути планируется дозагрузка. На фронт поедут также носилки на колеcах и автомобиль Lada 2111. В конце 2023 года власти Югры в короткие сроки собрали и отправили 20 тонн гуманитарной помощи, металлопроката и инструментов землякам из танковой бригады в зоне спецоперации. Участники СВО из ХМАО поблагодарили лично губернатора округа Наталью Комарову и сенатора Эдуарда Исакова за оперативную и очень нужную на фронте поддержку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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