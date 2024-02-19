Пермский ученый рассказал об опасности поцарапанной сковородки

Ученый ПНИПУ: поврежденная тефлоновая сковородка при нагревании выделяет токсины

20 февраля 2024 в 16:15 Размер текста - 17 +

Для приготовления еды ученый ПНИПУ советует использовать эмалированную посуду Фото: Александр Мамаев © URA.RU Профессор кафедры химических технологий Пермского Политеха Владимир Пойлов рассказал об опасности приготовления еды на сковородке с поврежденным тефлоновым покрытием. По словам ученого, во время готовки пищи на такой посуде возрастает риск отравиться парами токсина, который выделяется при нагревании тефлона. «Сильно разогретая сковородка с таким покрытием будет активно источать токсичные вещества. Например, плавиковую кислоту — соединение фтора, которое разрушительно действует на зубную эмаль, дыхательные пути, желудок. При этом тефлон плохо переносит механические повреждения. На нем часто образуются сколы и царапины. Если тефлон поврежден, термическое разложение может проходить быстрее и при более низких температурах», — передает пресс-служба Пермского Политеха слова ученого. По словам Владимира Пойлова, человек, надышавшийся в течение нескольких часов парами тефлона, может испытывать ломоту в мышцах, головную боль и озноб в результате повышения температуры тела. Это симптомы полимерной лихорадки. Специального лечения в ее случае не требуется. Недомогание пройдет через сутки пребывания на свежем воздухе. Больше всего рисков отравиться тефлоновыми парами испытывают работники кухонь заведений общественного питания, отмечает ученый ПНИПУ. Ранее URA.RU рассказывала, что психолог Пермского Политеха Ольга Юрьева дала советы, как улучшить память и работу мозга. Для этого необходимо вести здоровый образ жизни и регулярно устраивать умственные тренировки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Профессор кафедры химических технологий Пермского Политеха Владимир Пойлов рассказал об опасности приготовления еды на сковородке с поврежденным тефлоновым покрытием. По словам ученого, во время готовки пищи на такой посуде возрастает риск отравиться парами токсина, который выделяется при нагревании тефлона. «Сильно разогретая сковородка с таким покрытием будет активно источать токсичные вещества. Например, плавиковую кислоту — соединение фтора, которое разрушительно действует на зубную эмаль, дыхательные пути, желудок. При этом тефлон плохо переносит механические повреждения. На нем часто образуются сколы и царапины. Если тефлон поврежден, термическое разложение может проходить быстрее и при более низких температурах», — передает пресс-служба Пермского Политеха слова ученого. По словам Владимира Пойлова, человек, надышавшийся в течение нескольких часов парами тефлона, может испытывать ломоту в мышцах, головную боль и озноб в результате повышения температуры тела. Это симптомы полимерной лихорадки. Специального лечения в ее случае не требуется. Недомогание пройдет через сутки пребывания на свежем воздухе. Больше всего рисков отравиться тефлоновыми парами испытывают работники кухонь заведений общественного питания, отмечает ученый ПНИПУ. Ранее URA.RU рассказывала, что психолог Пермского Политеха Ольга Юрьева дала советы, как улучшить память и работу мозга. Для этого необходимо вести здоровый образ жизни и регулярно устраивать умственные тренировки.