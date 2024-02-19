19 февраля 2024

Пермский ученый рассказал об опасности поцарапанной сковородки

Ученый ПНИПУ: поврежденная тефлоновая сковородка при нагревании выделяет токсины
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
13.10.22. Новый шеф-повар Paparazzi и его творения. Екатеринбург. Екатеринбург, приготовление блюд, сковорода, кухня
Для приготовления еды ученый ПНИПУ советует использовать эмалированную посуду Фото:

Профессор кафедры химических технологий Пермского Политеха Владимир Пойлов рассказал об опасности приготовления еды на сковородке с поврежденным тефлоновым покрытием. По словам ученого, во время готовки пищи на такой посуде возрастает риск отравиться парами токсина, который выделяется при нагревании тефлона.

«Сильно разогретая сковородка с таким покрытием будет активно источать токсичные вещества. Например, плавиковую кислоту — соединение фтора, которое разрушительно действует на зубную эмаль, дыхательные пути, желудок. При этом тефлон плохо переносит механические повреждения. На нем часто образуются сколы и царапины. Если тефлон поврежден, термическое разложение может проходить быстрее и при более низких температурах», — передает пресс-служба Пермского Политеха слова ученого.

По словам Владимира Пойлова, человек, надышавшийся в течение нескольких часов парами тефлона, может испытывать ломоту в мышцах, головную боль и озноб в результате повышения температуры тела. Это симптомы полимерной лихорадки. Специального лечения в ее случае не требуется. Недомогание пройдет через сутки пребывания на свежем воздухе. Больше всего рисков отравиться тефлоновыми парами испытывают работники кухонь заведений общественного питания, отмечает ученый ПНИПУ.

Ранее URA.RU рассказывала, что психолог Пермского Политеха Ольга Юрьева дала советы, как улучшить память и работу мозга. Для этого необходимо вести здоровый образ жизни и регулярно устраивать умственные тренировки.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Профессор кафедры химических технологий Пермского Политеха Владимир Пойлов рассказал об опасности приготовления еды на сковородке с поврежденным тефлоновым покрытием. По словам ученого, во время готовки пищи на такой посуде возрастает риск отравиться парами токсина, который выделяется при нагревании тефлона. «Сильно разогретая сковородка с таким покрытием будет активно источать токсичные вещества. Например, плавиковую кислоту — соединение фтора, которое разрушительно действует на зубную эмаль, дыхательные пути, желудок. При этом тефлон плохо переносит механические повреждения. На нем часто образуются сколы и царапины. Если тефлон поврежден, термическое разложение может проходить быстрее и при более низких температурах», — передает пресс-служба Пермского Политеха слова ученого. По словам Владимира Пойлова, человек, надышавшийся в течение нескольких часов парами тефлона, может испытывать ломоту в мышцах, головную боль и озноб в результате повышения температуры тела. Это симптомы полимерной лихорадки. Специального лечения в ее случае не требуется. Недомогание пройдет через сутки пребывания на свежем воздухе. Больше всего рисков отравиться тефлоновыми парами испытывают работники кухонь заведений общественного питания, отмечает ученый ПНИПУ. Ранее URA.RU рассказывала, что психолог Пермского Политеха Ольга Юрьева дала советы, как улучшить память и работу мозга. Для этого необходимо вести здоровый образ жизни и регулярно устраивать умственные тренировки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...